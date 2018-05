Rohan Dennis: "Ben verslagen door de betere" LPB

04 mei 2018

20u37

De roze trui op twee seconden missen is een pijnlijke zaak. Het overkwam Rohan Dennis in de openingstijdrit van de Ronde van Italië. De Australiër van BMC baalde, maar verweet zichzelf niets. "Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar ik ben gewoon verslagen door de betere", klonk het.

Op het technische, 9,7 km lange parcours was Dennis vier honderdsten sneller dan Victor Campenaerts. Enkel wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin kon de Australische tijdritkampioen nog van de tabel rijden en dat gebeurde ook.

"Ik zat heel rustig in de hotseat, maar het laatste halfuur begon ik toch zenuwachtig te worden", aldus Dennis. "Ik wist dat Tom de grootste concurrent voor de zege was en dat bewees hij door mij te verslaan. Ik ben geklopt door de betere."

Over zijn eigen tijdrit was Dennis tevreden. "Het was een technische omloop. Uitdagend ook en moeilijk om het ritme te vinden. Ik heb het liever wat minder bochtig, maar je kan niet alles hebben. Ik heb alles gegeven in de tijdrit en het enige wat je dan kan doen, is wachten op het eindresultaat. Enkele renners hebben mij verbaasd en kwamen dicht bij mijn tijd, maar uiteindelijk ging alleen Tom sneller. Jammer, maar ik heb niet het gevoel dat ik nog meer kon doen."