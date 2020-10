Rik Verbrugghe, de laatste Belg in het roze, wikt en weegt de favorieten: “Thomas is zoals Froome: je mag hem niet afschrijven” Bart Fieremans

03 oktober 2020

08u00 0 Giro De laatste Belgische rozetruidrager was Rik Verbrugghe in 2001. “Het verrast me dat het al zo lang geleden is, er zijn toch heel goede coureurs in België”, zegt de huidige bondscoach. Verbrugghe blikt vooruit op de Giro aan de hand van drie vragen.

1. Is Geraint Thomas klaar om voor Ineos de tegenvallende Tour van Egan Bernal uit te wissen?

“Die jongen zal wel revanche willen nemen na zijn niet-selectie voor de Tour. Al spreken renners zelf liever niet over revanche. In plaats van verbaal te reageren, zal hij met de pedalen willen antwoorden. En zijn vorm zit goed. Op het WK hoorde hij niet bij de favorieten die top 5 gingen rijden in de tijdrit, maar hij eindigde wel in de top 5. Met zijn vierde plek is hij conditioneel in orde. Hem topfavoriet noemen is lastig, maar hij zal een gevaarlijke klant zijn. Net als Chris Froome is hij het type renner dat je niet mag afschrijven.”

2. Zijn Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali dé uitdagers van Thomas?

“Samen met Thomas reken ik ze tot serieuze kandidaten voor de eindwinst. Fysiek schat ik Fuglsang iets sterker in dan Nibali, en de ploeg rond Fuglsang kan een verschil maken: Astana is goed in dat type parcours bergop. Voor Nibali als Italiaan is de Giro natuurlijk nog specialer. Hij reed ook een goed WK, misschien kwam hij nog een tikkeltje tekort tegen de mannen die uit de Tour kwamen. Maar Nibali is gewoon een topper, hé. Hij kan de koers goed lezen en is de beste daler. En de laatste jaren zie je dat toppers langer en langer meegaan. Philippe Gilbert is ook niet meer de jongste, maar draait mee op het hoogste niveau. Ze verzorgen zich tiptop en zijn echt met hun vak bezig – dan kan een carrière lang duren.”

3. Wie zie je als outsider?

“Misschien dan toch Simon Yates. Twee jaar geleden had hij ook bijna de Giro gewonnen, maar is hij in de laatste week gekraakt. Maar hij heeft een punch bergop en kan verrassen. Alleen in de regelmaat en het herstel in de laatste week lijkt hij iets kwetsbaarder dan de andere favorieten. En het is typisch voor de Giro dat de laatste week bijzonder lastig is, het zal ervan afhangen hoe Yates recupereert.”