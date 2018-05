Riem mag er even af bij Sunweb na loodzware Giro: "Bier gedronken en frietjes gegeten naast het Colosseum" Redactie

29 mei 2018

13u00

Bron: Sunweb 0

Het werden drie slopende weken voor Team Sunweb in de Ronde van Italië. Meteen na de laatste etappe in Rome mocht de riem er dan ook even af bij Tom Dumoulin en co. "Het leukste moment? Dat was meteen na de aankomst", vertelde Laurens ten Dam. "We lagen in het gras, naast het Colosseum. We dronken biertjes en DJ Lenny zorgde voor de muziek. We hebben frietjes gegeten, jammer genoeg geen pizza, maar bier en frietjes zijn ook wel lekker. Het was een heel leuke afterparty."

Ook de ploegleiders moesten uiteraard vol aan de bak. "Je zit niet gewoon een auto te besturen. Je krijgt een heleboel info en als een renner iets vraagt zegt je onderbewuste, ik moet antwoorden", vertelde Hendrik Werner aan de zijde van zijn collega Marc Reef.