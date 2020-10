Portugal boven in Giro: Guerreiro pakt zege in zware bergetappe, Almeida behoudt roze trui NVE

11 oktober 2020

16u10 2 Giro d'Italia Ruben Guerreiro (Education First) heeft de negende etappe in de Giro gewonnen. Hij was de beste in de steile klim op de Roccaraso, Castroviejo (Ineos Grenadiers) kwam als tweede over de meet. João Almeida (Deceuninck-Quick.Step) behoudt zijn roze trui maar verliest 16 seconden, Guerreiro wordt de nieuwe leider in het bergklassement.

Etappe 9 van deze Giro bracht ons van San Salvo naar Roccaraso, een tocht van 208 kilometer. Een rit voor de betere klimmers van de bende, ‘t was de tweede bergrit in deze editie. In de Apennijnen moesten 4.000 hoogtemeters beklommen worden richting het Italiaanse binnenland.

Het was lang wachten vooraleer de boel ontplofte in Italië. Pogingen van onder meer Ganna, Campenaerts en Nibali werden in de kiem gesmoord. Na 83 kilometer kregen we dan toch de langverwachte ontsnapping. Het kwartet Guerreiro (EF), Sepulveda (Movistar), O’Connor (NTT) en Castroviejo (Ineos Grenadiers) kreeg gaandeweg nog gezelschap van Warbasse, Visonti, Frankiny en Bjerg in een vlucht die meer dan zes minuten kreeg.

In deze bergrit vielen uiteraard heel wat punten te verdienen. Bij de eerste tussensprint in Guardiagrele was Ruben Guerreiro de snelste van de kopgroep, Arnaud Démare was de eerste van het peloton. De bergpunten op de Passo Lanciano en de Passo San Leonardo gingen naar Visconti.

Van die kopgroep was Jonathan Castroviejo de best geplaatste man in het algemeen klassement, hij stond voor deze rit op 6'49" van Almeida. De Spanjaard kwam virtueel op enkele seconden van de roze trui, maar onder impuls van Deceuninck-Quick.Step hield het peloton de bonus van de kopgroep altijd rond de zes minuten.

Controleren, maar niet terugbrengen. In het peloton was er net als gisteren weinig interesse in de ritzege. Aan de voet van de derde klim van de dag - de Bosco di Sant’Antonio - reed Bjerg onder meer Visconti uit het wiel. Met vijf trokken ze richting Roccaraso voor de dagzege.

De slotklim van bijna tien kilometer lang met een gemiddeld percentage van 5,7 moest dus voor de beslissing zorgen. Op zes kilometer van het einde trokken Guerreiro en Castroviejo in het offensief. Bij winst klom de Portugees nog over Visconti in het bergklassement. De twee laatste kilometers waren de zwaarsten van de rit. Op 100 meter van de streep trok de Portugees ten aanval: met succes. Castroviejo kwam niet meer terug na een indrukwekkende versnelling. Een sterke Bjerg kwam als derde over de streep.

Dubbelslag voor Guerreiro: de ritzege én de eerste plaats in het bergklassement. Zijn landgenoot João Almeida verloor 16 seconden op de Nederlander Wilco Kelderman, maar de jongeling van Deceuninck-Quick.Step mag overmorgen toch de roze trui voor de zevende dag op rij uit de kast halen. Maar eerst een rustdag.

