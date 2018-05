Pinot opgenomen in ziekenhuis met koorts, Fransman duikelt in laatste pers van podium na zware off-day Redactie

26 mei 2018

16u18 0 Giro De Franse wielrenner Thibaut Pinot is zijn derde plaats in de Ronde van Italië kwijtgespeeld. De renner van Groupama-FDJ brak helemaal in de voorlaatste rit van deze Ronde van Italië.

Pinot stond tot vandaag achter rozetruidrager Chris Froome en Tom Dumoulin derde. De marge met de nummer vier, de Colombiaan Miguel Angel Lopez, bedraagt 40 seconden. Maar door een inzinking op de tweede helling van de dag, verspeelde de Fransman die voorgift compleet.

Pinot reed sinds de tweede klim met een aantal ploeggenoten ver achter zijn concurrenten. Vrijdag had Simon Yates een inzinking die hem de leiding in het klassement kostte. De Brit verloor bijna 40 minuten op ritwinnaar Froome. Ook Pinot was eenzelfde lot beschoren. De kopman van Groupama-FDJ kwam als 88ste aan in Cervinia, ruim drie kwartier na ritwinnaar Mikel Nieve.

De Fransman duikelde in het klassement van de derde naar de zestiende plek, met 43'46 achterstand op Chris Froome die morgen in de roze trui de slotrit door Rome rijdt. Het is onduidelijk of Pinot dan nog op zijn fiets stapt. Het team van de Franse klimmer liet vanavond in een persbereicht weten dat Pinot met uitdrogingsverschijnselen en koorts in het ziekenhuis van Aosta is opgenomen. De Fransman blijf er vannacht ter observatie