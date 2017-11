Organisatoren Giro stampen Israëlische partners nu al tegen de schenen, reactie laat niet lang op zich wachten Redactie

00u25

Bron: Belga 0 Photo News Giro Vandaag werd in Milaan de 101e editie van de Ronde van Italië voorgesteld. Die start voor het eerst buiten Europa, maar de organisatoren hebben hun Israëlische partners al tegen de schenen gestampt door hun startplaats als "West-Jeruzalem" voor te stellen. De Israëlische organisatie dreigt ermee de overeenkomst op te zeggen als RCS Sport aan die benaming vasthoudt.



"In Jeruzalem, hoofdstad van Israël, is er geen Oost of West, er is alleen het eengemaakte en ondeelbare Jeruzalem", verklaarden minister van Sport en Cultuur Miri Regev en minister van Toerisme Yariv Levin. Volgens hen heeft de organisatie het akkoord met de Israëlische regering geschonden. "Als de benaming niet verandert, zal de Israëlische regering het evenement niet ondersteunen", stellen de ministers in een communiqué.

Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad, wordt sinds 1967 bezet door Israël. In 1980 werd Jeruzalem door de Israëlische Knesset tot "eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël" uitgeroepen. Die Jeruzalemwet en de voorafgaande annexatie werden nooit erkend door de Verenigde Naties. De VN veiligheidsraad veroordeelde de wet als een schending van het volkerenrecht.

