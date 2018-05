Opnieuw prijs voor Quick.Step: Viviani wint nu ook laatste Giro-etappe op Israëlisch grondgebied XC

06 mei 2018

16u45 7 Giro Elia Viviani heeft nu ook de laatste Giro-etappe van het Israëlische drieluik op zijn naam geschreven. De Italiaan van Quick.Step Floors toonde zich wederom de snelste van een massasprint. Rohan Dennis behoudt z’n roze leiderstrui.

In rit drie kregen de renners tussen Be’er Sheva en Eilat een lange woestijnetappe van liefst 229 kilometer voorgeschoteld. Niet min, maar dat weerhield Guillaume Boivin niet om meteen na het startsein in het offensief te trekken. De Canadees, die ook gisteren de vlucht van de dag kleurde, werd vergezeld door bergkoning Enrico Barbin en Marco Frapporti.

Het trio reed in een mum van tijd een voorsprong van zes minuten bij elkaar, waarna BMC zich op kop van het peloton nestelde. Onderweg slechts één hindernis: de Faran River, een helling van vierde categorie. Frapporti pakte de volle buit, terwijl Barbin als tweede de top bereikte. Die laatste mag zo met de blauwe bergtrui naar Italië reizen. Morgen hebben de renners namelijk een rustdag.

Op amper zes kilometer van de streep was het liedje van het leiderstrio uitgezongen. Vervolgens probeerde Quick.Step Floors het bedje te spreiden voor Elia Viviani. Uiteindelijk ging Sam Bennett als eerste aan. De Ier van BORA-hansgrohe week van zijn lijn af en probeerde zo Viviani af te houden. Zonder succes, want de Italiaan was gewoonweg een stuk sneller. Sacha Modolo sprintte naar de tweede plek, Bennett vervolledigde de top drie. Jens Debusschere finishte als zesde, Baptiste Planckaert werd achtste. Victor Campenaerts eindigde niet in het peloton en is zijn fraaie derde plek in het klassement kwijt.

