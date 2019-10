Officieel: Sagan rijdt volgend jaar voor het eerst in zijn carrière de Ronde van Italië DMM

24 oktober 2019

17u01 8 Giro Peter Sagan start volgend jaar in de Giro, dat maakte zijn team Bora-Hansgrohe net voor de presentatie van de Ronde van Italië bekend. Het wordt de eerste deelname aan de Giro voor de Slovaak. Daarnaast staat Sagan zeker ook aan de start van de Tour.

De deelname van Sagan aan de Giro hing al langer in de lucht. De drievoudige wereldkampioen won zijn zevende groene trui in de Tour, een record. Nu is het tijd om zijn horizon te verbreden en voor het eerst deel te nemen aan de Giro. Opvallend: Sagan start wel nog altijd in de Tour. Dat ondanks het feit dat de twee grote ronden dichter (36 dagen) bij elkaar liggen dan ooit.

Sagan: “Giro was altijd al een tekort”

“Italië heeft een speciale plaats in mijn hart”, vertelt Sagan in een persbericht. Het is het land waarin ik mijn eerst WK won (2008) en waar ik gevormd ben als renner toen ik reed voor een Italiaanse ploeg. In de laatste tien jaar heb ik de gelegenheid gehad om aan de meest prestigieuze wedstrijden in Italië mee te doen, maar ik voelde dat er altijd iets tekort was zonder de Giro. Er is geen renner die er niet van droomt om de Ronde van Italië te rijden. Het is één van de mooiste en uitdagendste wedstrijden in de wereld.”

“Ik ben dus heel blij om aan te kondigen dat ik op 9 mei aan de start zal staan in Boedapest. Ik zal klaar zijn om deze iconische wielerronde voor het eerst in mijn carrière te fietsen. Het zal zeker geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar ik kijk er naar uit. Met de Grande Partenza en de eerste drie ritten in Hongarije geeft de Giro mij ook de kans om dicht bij Slovakije te koersen. Ik ben er zeker van dat er veel Slovaakse fans zullen komen supporteren”, aldus Sagan.

Teammanager: “Geen zorgen, hij rijdt ook de Tour”

Ook de teammanager van Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, is verheugd dat Sagan zal starten in Italië. “Ik heb altijd gezegd dat de planning voor Sagan kon wijzigen volgend seizoen. Zo zal hij nu dus de Giro in zijn programma opnemen. Daar zal hij kunnen meedingen naar de puntentrui. Een kampioen als Peter moet in z’n carrière sowieso de Ronde van Italië eens gereden hebben. Ik heb het programma nog niet in detail bekeken, maar er zullen zeker ritten zijn die hem perfect liggen. En voor de fans van de Tour de France, geen zorgen, ook daar zal hij starten.”