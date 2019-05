Nibali ergert zich aan koersgedrag Roglic en belooft spektakel: “Iedereen werkt mee, behalve hij” DMM

24 mei 2019

11u11

Bron: Cyclingnews/L'Equipe 0 Giro Wordt de Ronde van Italië een showdown tussen Primoz Roglic en Vincenzo Nibali? De Sloveen heeft nu al een huizenhoge voorsprong, bovendien begint de Italiaan zich te irriteren aan het koersgedrag van de ex-schansspinger.

Neen, zo episch als het ooit ging tussen Cuneo en Pinorolo, was het gisteren niet. Op de plaats waar Fausto Coppi in 1949 een ongeziene solo uit zijn kuiten schudde, bleef het bij de favorieten beperkt tot schermutselingen. Mikel Landa en Miguel Angel Lopez pakten wat tijd terug op hun concurrenten, maar de ritzege en de roze trui die waren voor respectievelijk Cesare Benedetti en Jan Polanc. Simon Yates, Vincenzo Nibali en Primoz Roglic, de drie topfavorieten voor de eindzege namen geen afstand van elkaar.

“Landa en Lopez hebben we wat ruimte gegeven”, vertelde Nibali achteraf. “Zij hebben achterstand in het klassement, dus ze mochten die ruimte hebben. Bovendien zaten we met de andere favorieten er net achter. Lopez ging ik nog een eerste keer halen, maar de tweede keer niet. Het is niet aan mij om telkens dat gat dicht te rijden.” De Siciliaan verwees daarmee vooral naar de vrij defensieve houding die Primoz Roglic aannam in de rit naar Pinerolo. De Sloveen beperkte zich tot volgen en nam weinig initiatief.

En net dat stoorde Nibali. Het begon volgens de Italiaan al eerder in de rit. “We hebben in onze ploeg Bole en Agnoli aan het werk gezet toen de vlucht van de dag een grote voorsprong had. Normaal is dat aan andere ploegen met een beter geplaatste renner. Niet enkel en alleen aan ons. Later, toen Landa en Lopez wegsprongen, knapten alle medefavorieten werk op. Ik deed kopbeurten, Yates deed er,... behalve Roglic. Iedereen werkte mee, behalve hij. Natuurlijk kan hij dat nu doen met zijn voorspring in het klassement. Hij weet ook wel dat er nog een afsluitende tijdrit volgt waarin hij in het voordeel is.”

Het lijkt tussen de lijnen door een kleine oorlogsverklaring. Vandaag wordt het alvast anders, zegt Nibali in L’Equipe. “Het wordt een veel directe wedstrijd. Ook het weekend wordt zwaar en in de derde week kan alles nog gebeuren. Daar zal het op de recuperatie aankomen. Dat kon ik altijd al goed. Ik maak me dus geen grote zorgen. Tot nu toe is het zogezegd saai geweest, maar de bergen komen er nu echt wel aan”, belooft de Girowinnaar van 2013 en 2016 spektakel.

