Nans Peters pakt eerste profzege in de Giro, Carapaz en Landa boeken tijdswinst DMM

29 mei 2019

17u05 4 Giro Nans Peters heeft in de Giro zijn eerste profzege gepakt. De Fransman van AG2R mocht na een lange dag in de aanval met onder meer De Gendt en Bakelants vieren. Landa en Carapaz zorgden bij de favorieten voor spektakel op de slotklim. Die laatste won zelfs enkele seconden op Nibali en Roglic.

Wéér klimmen in de zeventiende rit van de Giro. Gelukkig viel de zwaartegraad van de hellingen mee daags na de Mortirolo. Een typische overgansgetappe dus tussen Commezzadura en Anterselva. Eentje waarbij de vlucht van de dag een behoorlijke kans op slagen maakte.

Flink wat renners voelden zich geroepen om een plaatsje in de kopgroep in te nemen. Het halve peloton demarreerde in de aanvangsfase. Na veel vijven en zessen liet het peloton dan toch achttien renners rijden. Met De Gendt en Bakelants ook twee Belgen. Verder de onvermijdelijke Fausto Masnada, Bob Jungels en Davide Formolo.

De achttien mochten al gauw op een voorsprong van meer dan zeven minuten rekenen. De winnaar zat dus zeker vooraan en dan was het aan Belgische zijde uitkijken naar de landgenoten. Bakelants probeerde in het middenrif van de rit te anticiperen, zonder succes. Het was uitgerekend De Gendt die hem bijhaalde.

Ondanks verschillende aanvallen bleef de kopgroep samen tot aan de voet van de Anterselva. Daar ging Peters in zijn eentje zijn kans. De Fransman - eerder al leider in het jongerenklassement in deze Giro - verzamelde al snel een minuut voorsprong en zou die na vijf steile slotkilometers niet meer afgeven. Knap nummer van de ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R.

En De Gendt en Bakelants? Die waren in de achtergrond niet opgewassen tegen het klimgeweld van Formolo. De Italiaan kon als best geplaatste renner een sprong maken in het klassement en deed dat ook. Formolo kwam zo weer de top tien binnen. Bij de favorieten toonde het Movistar-duo Carapaz-Landa dat zij bergop de beteren zijn in deze Giro. Landa pakte elf seconden op Carapaz, de roze trui op zijn beurt weer tien tellen op Nibali en Roglic.

De stand na de zeventiende rit

1. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 2953.6km in 74u48:18 (gem. 39.483994km/u)

2. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) op 01:54

3. Primoz Roglic (Sln/TJV) 02:16

4. Mikel Landa (Spa/MOV) 03:03

5. Bauke Mollema (Ned/TFS) 05:07

6. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 06:17

7. Rafal Majka (Pol/BOH) 06:48

8. Simon Yates (GBr/MTS) 07:13

9. Pavel Sivakov (Rus/INS) 08:21

10. Davide Formolo (Ita/BOH) 08:59