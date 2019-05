Exclusief voor abonnees Naar de verkeerde gekeken, Vincenzo? Nibali had 18 dagen alleen oog voor Roglic, al lijkt Carapaz te kloppen man Bart Audoore

29 mei 2019

07u35 0 Giro Heeft Vincenzo Nibali (34) zich van tegenstander vergist? 18 dagen lang had de Italiaan enkel oog voor Primoz Roglic (29), maar die zakte gisteren door het ijs. Zijn echte rivaal blijkt Richard Carapaz (26) te zijn, een Ecuadoraanse boerenzoon.

Toegegeven, ook wij hebben ons vergist. Na een voorjaar waarin hij alles won, was Primoz Roglic de logische favoriet bij de start in Bologna. De Sloveen maakte die rol ook waar de voorbije twee weken: hij pakte veel tijd in de tijdritten en kon zich daarna beperken tot verdedigen in de bergen. Laf, vond Nibali, maar het werkte wel.

