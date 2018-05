Morgen start de 101ste Giro: álles wat u moet weten over de Ronde van Italië XC

03 mei 2018

12u51 1 Giro Morgen wordt de 101ste Ronde van Italië op gang getrokken met een tijdrit in Israël. Kanshebbers genoeg op het roze. Wie zijn de tijdrijders, de klimmers en de sprinters in deze Giro? En wat met het parcours en de geschiedenis van de Italiaanse wielerronde? Een overzicht.

Voor het eerst start de Ronde van Italië op het Aziatische continent. In Jeruzalem moeten de renners -over een licht golvend parcours- een tijdrit van 9,7 kilometer afwerken. Wie verovert meteen de roze trui? Rohan Dennis en Tom Dumoulin zijn dé topfavorieten. Nog enkele gevaarlijke klanten: Victor Campenaerts, Chris Froome, Tony Martin, Jos van Emden, Vasil Kiryienka, Alex Dowsett, Luis León Sánchez, Ryan Mullen en Mads Würtz Schmidt.

Dat zijn de renners die gebrand zijn op een ijzersterke prestatie tegen de klok. Daags nadien zijn de sprinters in Tel Aviv aan het woord. Elia Viviani is zonder twijfel de snelste man op papier. Zijn grootste tegenstanders: Sam Bennett, Sacha Modolo, Jens Debusschere, Danny van Poppel, Jakub Mareczko, Andrea Guardini, Niccolo Bonifazio, Francesco Gavazzi, Jürgen Roelandts en Kristian Sbaragli.

Klassementsmannen

Matig deelnemersveld qua sprinters, maar dat heeft alles met het parcours te maken. In de derde etappe -de laatste rit in Israël- hebben Viviani en co nog een kans, vanaf rit vier trekt het Giro-peloton de heuvels in. Daags na de rustdag wachten in Sicilië twee heuvelachtige etappes, waarna de zesde rit op de Etna finisht. Uitkijken naar de klassementsmannen: Tom Dumoulin, Chris Froome, Miguel Angel Lopez, Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot, Simon Yates, Esteban Chaves, Louis Meintjes en Fabio Aru.

De tweede koersweek biedt mogelijkheden voor verschillende type renners. Zowel sprinters, punchers als klimmers kunnen die dagen een gooi doen naar ritwinst. De blikvanger is de veertiende etappe. Eerst moeten de renners vier cols bedwingen, nadien wacht de beruchte Monte Zoncolan: een loodzware hindernis van 10,1 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 11,9 procent.

De derde en laatste week opent met een vlakke tijdrit van 34,2 kilometer. Het moment voor titelverdediger Dumoulin om toe te slaan. Daarna trekt het peloton naar de Alpen, waar er wederom enkele zware bergetappes op het menu staan. De Ronde van Italië wordt afgesloten met een vlakke tocht van 115 kilometer in Rome.

Laatste Belgische groterondewinnaar

Quizvraagje: wie was de laatste Belg die een grote wielerronde won? Neen, niet Lucien Van Impe. Wél Johan De Muynck. Die laatste zette de Giro in 1978 op zijn palmares. Veertig jaar geleden dus. Hij bezorgde toen België de zevende overwinning in de Ronde van Italië. Slechts één land scoort (duidelijk) beter: Italië met liefst 69 stuks.

Dankzij de openingstijdrit kunnen klassementsmannen zoals Dumoulin en Froome meteen het roze grijpen. In het verleden slaagden vier renners erin om de héle Italiaanse wielerronde de leiderstrui te dragen. De laatste die dat flikte: Gianni Bugno in 1990. Zijn voorgangers: Eddy Merckx (1973), Alfredo Binda (1927) en Costante Girardengo (1919).

Grootste en kleinste verschil

Goed mogelijk dat deze Giro op een thriller uitdraait. Het kleinste verschil ooit in de Ronde van Italië: elf seconden. Fiorenzo Magni was in 1948 nipt de primus, Ezio Cecchi moest destijds vrede nemen met de tweede plek. Ook bij Eddy Merckx werd het ooit bijzonder spannend. ‘De Kannibaal’ had in 1974 een voorgift van twaalf tellen op Gibi Baronchelli.

Enig idee wat het grootste verschil tussen de nummer één en twee is? Antwoord: 1 uur, 57 minuten en 26 seconden. Dat was in 1914. Toen eindwinnaar: Alfonso Calzolar. Die editie was meteen ook de traagste uit de geschiedenis: 23,43 km/u gemiddeld. Gilberto Simoni mag zich dan weer de eindlaureaat van de snelste editie noemen. In 2001 bedroeg het gemiddelde 40,17 km/u.

Recordhouders

Tot slot: de recordhouders. Mario Cipollini mocht in de Giro liefst 42 keer het zegegebaar maken. Dat is één zege meer dan Alfredo Binda. In het huidige wielerpeloton staat Mark Cavendish op nummer één met vijftien triomfen. Nog eens herhalen: ‘The Manx Express’ is in deze editie niet van de partij.

Daarnaast wisten drie renners vijfmaal de Ronde van Italië achter hun naam te schrijven: Eddy Merckx (1968, 1970, 1972 1973 en 1974), Alfredo Binda (1925, 1927, 1928, 1929 en 1933) en Fausto Coppi (1940, 1947, 1949, 1952 en 1953).

Overzicht rittenschema

Rit 1 (vrijdag 4 mei): Individuele tijdrit Jeruzalem (9,7 km)

Rit 2 (zaterdag 5 mei): Haifa - Tel Aviv (167 km)

Rit 3 (zondag 6 mei): Be'er Sheva - Eilat (229 km)

Maandag 7 mei: rustdag

Rit 4 (dinsdag 8 mei): Catania - Caltagirone (198 km)

Rit 5 (woensdag 9 mei): Agrigento - Santa Ninfa (153 km)

Rit 6 (donderdag 10 mei): Caltanissetta - Etna (164 km - aankomst boven op klim van cat. 1)

Rit 7 (vrijdag 11 mei): Pizzo - Praia a Mare (159 km)

Rit 8 (zaterdag 12 mei): Praia a Mare - Montevergine di Mercogliano (209 km - aankomst boven op klim van cat. 2)

Rit 9 (zondag 13 mei): Pesco Sannita - Gran Sasso d'Italia (225 km - aankomst boven op klim van cat. 1)

Maandag 14 mei: rustdag

Rit 10 (dinsdag 15 mei): Penne - Gualdo Tadino (239 km)

Rit 11 (woensdag 16 mei): Assisi - Osimo (156 km)

Rit 12 (donderdag 17 mei): Osimo - Imola (214 km)

Rit 13 (vrijdag 18 mei): Ferrara - Nervesa della Battaglia (180 km)

Rit 14 (zaterdag 19 mei): San Vito al Tagliamento - Monte Zoncolan (186 km, aankomst boven op klim van cat. 1)

Rit 15 (zondag 20 mei): Tolmezzo - Sappada (176 km, onderweg drie beklimmingen van cat. 2)

Maandag 21 mei: rustdag

Rit 16 (dinsdag 22 mei): Individuele tijdrit Trento - Rovereto (34,2 km)

Rit 17 (woensdag 23 mei): Riva del Garda - Iseo (155 km)

Rit 18 (donderdag 24 mei): Abbiategrasso - Prato Nevoso (196 km, aankomst boven op klim van cat. 1)

Rit 19 (vrijdag 25 mei): Venaria Reale - Bardonecchia (184 km, onderweg o.a. Colle delle Finestre, aankomst boven op klim van cat. 1)

Rit 20 (zaterdag 26 mei): Susa - Cervinia (214 km, onderweg twee beklimmingen van cat. 1, aankomst boven op klim van cat. 1)

Rit 21 (zondag 27 mei): Rome - Rome (115 km)

Palmares de voorbije 10 jaar

2017: Tom Dumoulin (Ned)

2016: Vincenzo Nibali (Ita)

2015: Alberto Contador (Spa)

2014: Nairo Quintana (Col)

2013: Vincenzo Nibali (Ita)

2012: Ryder Hesjedal (Can)

2011: Michele Scarponi (Ita)

2010: Ivan Basso (Ita)

2009: Denis Menchov (Rus)

2008: Alberto Contador (Spa)