Mitchelton-Scott voert op de flanken van de Etna een nummertje op: Chaves wint rit, Yates pakt roze DMM

10 mei 2018

12u27 2 Giro Mitchelton-Scott heeft de Ronde van Italië voor het eerst gedynamiteerd. De Australische formatie gaf wielerles op de flanken van de Etna. Esteban Chaves en Simon Yates kwamen samen over de meet. De eerste won de rit, de tweede pakt het roze.

Vuurwerk in de Giro vandaag. Althans dat beloofde de aankomst bergop op de flanken van de Etna. De Siciliaanse vulkaan was de eerste grote afspraak tussen de favorieten. “Het wordt een explosieve rit”, beloofde Chris Froome. Alsof een ‘grande partenza’ in Israël nog niet gek genoeg was.

Veel gegadigden voor de vlucht van de dag in deze vijfde rit in lijn. In het eerste wedstrijduur werd slag om slinger gedemarreerd. Zonder succes. Tony Martin probeerde het meerdere keren, maar miste finaal de slag. 28 renners slaagden er wel in om de elastiek met het peloton door te knippen.

Daarbij een pak interessante namen. Of wat dacht u van Jan Polanc (winnaar vorig jaar op de Etna), Ben Hermans (landgenoot en kopman bij Israel Cycling Academy) en Esteban Chaves (twee jaar geleden tweede in de Giro)? In het peloton telde BMC even de zieltjes voorin om daarna finaal de orde te hersellen. Drie minuten, meer kreeg de ruime kopgroep niet toebedeeld door de mannen van leider Rohan Dennis.

Aan de voet van de Etna kon het spel dan écht beginnen. Astana legde het peloton zijn wil op en dunde zo een eerste keer de gelederen uit. Schaduwfavorieten als Formolo, Meintjes en Brambilla moesten het met lede ogen aanzien. In de kop van de wedstrijd ranselde Chaves intussen Hermans en co uit het wiel. De Colombiaan vertrok op imponerende wijze met nog iets meer dan vijf kilometer op de teller.

Net op dat moment sloeg de vlam ook bij de favorieten in de pan. Een woekerende Lopez vroeg Dumoulin en Pozzovivo ten dans. Tot afscheiding leidde het niet. Ook Dumoulin zelf probeerde het, te meer omdat Froome en Aru (licht) van hun pluimen lieten.

Geheel aan het oog ontsnapt was ook Simon Yates met de favorieten meegeslopen. De Australiër sprong als een duivel uit een doosje weg op zoek naar zijn ploegmakker. Het gat werd in een mum van tijd gedicht. De coup van Mitchelton-Scott was compleet.