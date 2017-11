Merckx scherp: "Als Froome een kampioen is, start hij in de Giro" Redactie

17u59

Bron: AD, Gazzetta dello Sport 0 Jan De Meuleneir- Photo News Giro Eddy Merckx zou Chris Froome komend seizoen graag in de Giro zien. De Keniaanse Brit heeft zich nog niet uitgesproken over deelname aan de eerste grote ronde van het jaar. "Als Froome een kampioen is, start hij in de Giro'', liet Merckx weten.

Dat zei 'De Kannibaal' in La Gazetta dello Sport. Froome won afgelopen zomer zijn vierde Tour de France en kan met een vijfde overwinning komend seizoen op gelijke hoogte komen met onder meer Merckx en Bernard Hinault, die La Grande Boucle vijf keer wonnen. Ook Jacques Anquetil en Miguel Indurain wonnen de Tour vijf keer.

De kopman van Team Sky schreef later op het seizoen ook nog de Vuelta op zijn naam. Eerder werd al gesuggereerd dat de Brit zijn zinnen heeft gezet op de dubbel Tour-Giro.

"Froome zou er goed aan doen om de Giro te rijden. Als hij een kampioen is moet hij starten. Zelfs met een vijfde Touroverwinning in zijn achterhoofd'' zei Merckx tegen de Italiaanse sportkrant. De meest succesvolle wielrenner aller tijden, die ook vijf keer de Giro won, hoopt vurig op een duel met Tom Dumoulin. "Als Dumoulin meedoet zal het een prachtig duel worden. Geen idee wie er dan zal winnen.''

Geen geslaagde poging van Quintana

Eerder probeerde Nairo Quintana al om zowel de Giro als de Tour in een seizoen te winnen. De Colombiaan slaagde dit jaar echter niet in zijn opzet: in de Giro moest hij de duimen leggen voor Dumoulin, in de Tour zakte hij door het ijs en werd pas twaalfde.

Merckx denkt echter dat Froome wel de potentie heeft om beide rondes in een seizoen te winnen: "Voor een renner zoals hij (Froome) is het zeker mogelijk. Hij toonde met de dubbel Tour-Vuelta dat hij het in zich heeft. Hij heeft de mentaliteit en de motivatie om dit te realiseren, of om het alleszins te proberen'', besluit Merckx.

Froome laat zijn keuze wellicht afhangen van het parcours van aankomende Giro. Die wordt woensdag gepresenteerd in Milaan.