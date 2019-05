Lotto-Soudal verliest met De Buyst vierde renner Redactie

26 mei 2019

19u54

Bron: Belga 0 Giro Jasper De Buyst heeft de Ronde van Italië verlaten tijdens de vijftiende etappe. Daardoor moet zijn ploeg Lotto-Soudal verder met vier renners.

De Buyst, die in de Giro een belangrijk aandeel had tijdens de twee zeges van zijn Australische sprinter Caleb Ewan, had al eerder aangegeven dat hij deze Giro niet zou uitrijden. Het is na het afstappen van Ewan, Roger Kluge en Jelle Vanendert al de vierde opgave binnen de Belgische WorldTour-ploeg.

Lotto Soudal heeft nu enkel nog Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Adam Hansen en Tosh van der Sande in koers in deze Giro, die nog 148 renners telt, waaronder zes Belgen. De Buyst was zondag de enige opgever tussen startplaats Ivrea en aankomstplek Como.