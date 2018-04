Logistiek nummertje in de Ronde van Italië: De Giro gaat naar Jeruzalem en neemt mee... 2.700 wielen DMM

30 april 2018

16u38 0 Giro Nog even en dan start de 101ste Ronde van Italië. Een Giro voor de geschiedenis, want voor het eerst start een grote wielerronde op het Aziatisch continent. De 'Grande Partenza' in Jeruzalem moet een wereldwijd spektakelstuk worden, al heeft dat logistiek wel zijn gevolgen...

Een 9,7 kilometer lange proloog in de binnenstad van Jeruzalem. De Ronde van Italië doet voor het eerst in zijn geschiedenis Israël aan en pakt daarvoor meteen uit met met drie ritten ginds in het Midden-Oosten. Niet alleen de temperatuur - er wordt 37 graden Celsius voorspeld voor vrijdag - maar ook de verplaatsing wordt een helse klus voor het peloton. Alle materiaal moet tijdig in Israël geraken en drie dagen later ook in één (rust)dag weer naar Sicilië gevlogen worden voor de start van de vierde etappe.

In afwachting van die enorme klus is vandaag al een Boeing 747 van Giro-organisator RCS vertrokken naar de Heilige Stad. Het cargovliegtuig vervoert zo'n 134 ton aan materiaal. De helft daarvan is voorzien voor de 22 wielerteams, de andere helft gaat naar benodigdheden voor RCS zelf. De logistieke organisatie is samen met de teams op poten gezet. RCS voorziet bovendien ook nog eens in de extra kosten die elke ploeg moet maken om in Jeruzalem te starten.

880 fietsen en 2.700 wielen

In totaal zullen zo'n 880 fietsen en 2.700 wielen de oversteek maken aan boord van de Boeing 747. Wegens de strikte luchtvaartreglementering mogen geen vloeistoffen worden vervoerd. Dat betekent dat de mecanicien in Israël niet over een enorme voorraad smeerolie, zeep en andere middelen zullen beschikken. Het verklaart meteen waarom meer dan tweeduizend wielen de oversteek maken.

Elk van de 175 renners zal bovendien vijf fietsen ter beschikking hebben. Naast twee tijdritfietsen heeft elke ploeg voor elke renner ook nog eens drie gewone fietsen mee. Ploegbussen en volgwagens worden niet overgevlogen, want die zijn door RCS zelf voorzien in Israël. Elk team kan een busje en een volgauto gebruiken, bovendien is er ook voor elke mechanische ploeg een vrachtwagen voorzien.

Wat er verder nog meegaat op het vliegtuig naar Jeruzalem? Volgens La Gazzetta dello Sport gaat heel wat omkaderend materiaal. Rollen om op te warmen voor de proloog, reserveonderdelen, kledij voor het ploegpersoneel, massagetafels enzovoort. De term 'een reizend circus' is voor de 101ste Giro dus wel degelijk op zijn plaats.

Vier gecharterde vluchten naar Sicilië

De renners zelf stromen overigens stilaan toe in Jeruzalem. De eerste die zijn opwachting maakte in de Israëlische hoofdstad was Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan is kopman bij Dimension Data en wil na zijn top tien-noteringen in de Tour en Vuelta ook in de Giro tekenen voor een sterk klassement.

De tocht van Jeruzalem naar Catania tussen de derde en de vierde rit maakt Meintjes samen met zijn ploegmaats in één van de vier gecharterde vluchten naar Sicilië. Hopelijk vindt het materiaal dan ook zijn weg terug.

