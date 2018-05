LIVE Giro: Tom Dumoulin is zijn roze trui kwijt, massasprint in aantocht XC

05 mei 2018

15u40 0 Giro Na de openingstijdrit in Jeruzalem trekt het Giro-peloton vandaag van Haïfa naar Tel Aviv. De eerste rit in lijn wordt wellicht voer voor de sprinters, uitkijken dus naar Viviani, Debusschere en andere Modolo's. Tom Dumoulin start na zijn zege tegen de klok in de roze trui. U kunt alle actie live volgen op deze pagina.

