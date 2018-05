KOERS KORT: Girorit wordt één groot eerbetoon aan Scarponi - Groenewegen eerste leider in Noorwegen DMM

16 mei 2018

Groenewegen eerste leider in Noorwegen

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) is de eerste leider in de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC). De Nederlander won in de massaspurt in Horten met gemak de openingsetappe, voor de Noor Sondre Holst Enger en de Spanjaard Jon Aberasturi. Twee Belgen haalden de top tien: Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) werd vierde, Kevin Deltombe (Sport Vlaanderen-Baloise) zesde. Donderdag wacht Groenewegen een stevige opdracht om zijn leiderstrui te verdedigen: de tweede etappe in Noorwegen eindigt op een helling.

Van der Poel: barstje in pols

Mathieu van der Poel (23) heeft een barstje in zijn scafoïdebot. Hij liep de blessure vrijdag op, tijdens de eerste van drie etappes in de mountainbikewedstrijd in het Spaanse Logrono. "Ik bleef in een snelle afdaling met mijn pedaal achter een steen haken en schoot met mijn handen van mijn stuur", vertelt de Nederlander. Daarbij liep hij dus een barst op in de pols. Van der Poel reed de rit gewoon uit en kwam ook als winnaar over de streep. In het weekend won hij ook de tweede en derde rit en het eindklassement. Maar nu werd er dus een schroef geplaatst om het bot te stabiliseren. "De pijn valt mee", zegt Van der Poel. Hij kan dit weekend gewoon deelnemen aan de wereldbekerwedstrijd in Duitsland. (BA)

"Landa ontevreden bij Movistar"

Volgens TuttoBici voelt niemand minder dan Mikel Landa zich niet op zijn plaats bij Movistar. De Spanjaard kwam dit seizoen over van Team Sky waar hij achter Froome tweede viool was in de Tour. Nu geldt hetzelfde bij Movistar, waar Landa eigenlijk pas de derde man is na Valverde en Quintana. Landa had zelf graag voor de roze trui gestreden in de Giro d’Italia, maar in plaats daarvan bereidt hij zich voor op de Tour de France, waar hij samen met Quintana, Valverde en het klimtalent Marc Soler gaat koersen.

Een oude bekende lijkt uitkomst te bieden. Alexander Vinokourov bekijkt de mogelijkheid om Landa, die nog een doorlopend contract tot eind 2019 heeft, naar Astana te halen. Bij de Kazachstaanse ploeg reed de klimmer al in 2014 en 2015. In die periode werd hij derde in het eindklassement van de Giro. Naar verluidt zijn er meer ploegen in de markt voor Landa.

Eerbetoon aan Scarponi

Een beladen overgangsrit in de Giro vandaag. Al durven we de term overgangsrit na de etappe van gisteren nauwelijks nog in de mond nemen. Eén dag na het slagveld op weg naar Gualdo Tadino eert de Ronde van Italië vandaag één van zijn overleden helden, Michele Scarponi.

Het wordt in alle opzichten een gewijde tocht van Assisi naar Osimo. Met 'slechts' 156 kilometer op het programma trekt het peloton zich in het historische centrum van Assisi op gang. Net als de heilige Franciscus ligt ook een pauselijke pasje te wachten op de Giro-karavaan, al valt het nog te zien of paus Franciscus zich daadwerkelijk voor, in of na de wedstrijd laat zien.

Los van alle kerkelijke verwijzingen staat deze elfde rit vooral in het teken van Michele Scarponi. De Italiaan liet vorig jaar op 22 april het leven na een noodlottige botsing met een bestelwagen. 'Scarpa' was op dat moment aan het trainen op de wegen rond zijn thuisbasis in Filottrano en net die wegen doet het peloton vandaag aan.

Op dertig kilometer van de aankomst volgt een passage door de Italiaanse stad, waar ook nog eens de Muro di Filottrano wordt bedwongen. De klim is de ideale opwarmer voor de slothelling in Cosimo. Eerder dit jaar won Adam Yates er in de Tirreno-Adriatico. Benieuwd dus welke puncher straks als eerste zijn eer bewijst aan Scarponi. We durven er donder op zeggen dat papegaai Frankje één van de bevoorrechte toeschouwers zal zijn.

