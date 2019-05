Indrukwekkende Carapaz slaat andermaal toe in Giro: ritzege én roze trui XC

25 mei 2019

Richard Carapaz heeft zijn tweede ritzege in deze Giro beet. De Ecuadoriaan van Movistar liet de tegenstand op de voorlaatste helling ter plekke en rondde nadien een nummertje af. Carapaz neemt meteen ook de roze trui over van Jan Polanc.

‘t Was vandaag weer klimmen geblazen in de Giro. Tussen Saint-Vincent en skidorp Courmayeur moest er slechts 131 kilometer afgelegd worden, maar er stonden wel meer dan 4.000 hoogtemeters op het menu. Loodzwaar. Het duurde dan ook niet lang vooraleer het peloton in stukken en brokken lag.

Op de eerste hindernis van de dag plaatste Simon Yates twee demarrages, Primoz Roglic sprong telkens mee. Vervolgens keken de favorieten naar elkaar, waarna er zich een kopgroep van acht renners vormde: Hugh Carthy, Andrey Amador, Fausto Masnada, Giulio Ciccone, Mattia Cattaneo, Lucas Hamilton, Ivan Sosa en Christopher Juul-Jensen.

Nadien werd het achttal vergezeld door Hubert Dupont, Tony Gallopin, Damiano Caruso en Ion Izagirre. De twaalf leiders kregen niet bijzonder veel speelruimte, waarna bergkoning Ciccone –de laatste overblijver van de vlucht- op de Colle San Carlo bij de lurven werd gevat.

Rozetruidrager Jan Polanc moest dan weer op die beklimming van eerste categorie al snel de rol lossen. En ook voor Ilnur Zakarin en Bauke Mollema ging het te snel. De verliezers van de dag. Richard Carapaz had daarnaast wél goede benen en haalde zwaar uit op de Colle San Carlo. Niemand kon reageren.

De Ecuadoriaan hield uiteindelijk stand en soleerde naar de zege. Sterker nog: Carapaz zette Roglic en co op twee minuten en veroverde zo de roze trui. Een bijzonder straffe prestatie. Eén ding is zeker: deze Giro is nog lang niet gereden.