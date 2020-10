Hilarische beelden: Peter Sagan is weg naar teambus kwijt na tweede Girorit en krijgt lift van enkele fans ABD

05 oktober 2020

09u56

Bron: BABI_TURI 1 Giro Peter Sagan, ten voeten uit. De Slowaakse ex-wereldkampioen was gisteren na de tweede Girorit, Peter Sagan, ten voeten uit. De Slowaakse ex-wereldkampioen was gisteren na de tweede Girorit, waarin hij tweede werd , de weg naar de teambus kwijt. Gelukkig kwam hij enkele fans tegen die hem een ‘lift’ wilden geven. Met hilarische beelden als resultaten.

Sagan gaat naar eigen zeggen voor ritwinst in deze Giro. Gisteren was hij er al dichtbij: in een machtssprint bergop moest hij enkel Diego Ulissi laten voorgaan. Na de etappe en de podiumceremonie - hij is de leider in het bergklassement - reed hij naar de teambus. Tenminste, dat was toch het plan. De renner van Bora-Hansgrohe was echter de weg kwijt. In vlekkeloos Italiaans - hij is een halve Italiaan sinds zijn periode bij Liquigas - vroeg hij vervolgens de weg aan enkele fans. Zij twijfelden niet om hun idool een lift terug tot bij de finish te geven.

“Dit gebeurt niet vaak”, grijnzen de passagiers. “Wel, het is ook de eerste keer dat mij dit overkomt. Ik vroeg aan enkele mensen de weg naar de teambus, maar ze hebben me blijkbaar de verkeerde kant uitgestuurd”, antwoordde een glimlachende Sagan. Hij bedankte de fans voor de lift. “Ik wacht hier wel even op de teamdokter die in de beurt is. Grazie.”

Sagan neemt voor het eerst in zijn carrière deel aan de Ronde van Italië. Het is zijn tweede grote ronde van het seizoen na de Tour de France, waarin hij het in de strijd voor groen moest afleggen tegen Sam Bennett.

