Het nieuwe Giro-parcours voorgesteld: 9 ritten van meer dan 200 kilometer, de Mortirolo én drie individuele tijdritten DMM

31 oktober 2018

17u36 2 Giro Het parcours van de 102de Ronde van Italië is bekend. Tussen 11 mei en 2 juni 2019 trekt het peloton van Bologna naar Verona. Titelverdediger Chris Froome - aanwezig op de presentatie - weet nog niet of hij zal deelnemen. “Ik moet nog mijn programma samenstellen voor volgend seizoen.”

Een ‘Grande Partenza’ in Bologna dus voor de 102de Ronde van Italië. De Giro begint anno 2019 met een individuele tijdrit van 8,2 kilometer waarin onder meer een slotklim van 2 kilometer wordt bedwongen naar San Luca. De toon is met de eerste tijdrit meteen gezet, want in de nieuwe Ronde van Italië moeten de renners niet minder dan 58,5 kilometer tegen de klok rijden. Aan het eind van de eerste week wacht zelfs een halve klimtijdrit naar San Marino over 34,7 kilometer. Afsluiten doen we in Verona met een slotproef van dik 15 kilometer. Hemel en aarde verschil met de Tour, waar dit jaar slechts 27 tijdritkilometers op het menu staan.

Maar er is natuurlijk meer. In de eerste week trekt het peloton vanuit Emilia-Romagna Toscane binnen. Daarbij een tweetal vlakke ritten en nog een aantal ritten voor punchers. Vooral de rit naar San Giovanni Rotondo (het meest zuidelijke punt van deze Ronde van Italië) en naar Aquila nodigen de springveren uit om naar de roze trui te springen. De rit op 17 mei naar Aquila is 10 jaar na datum een eerbetoon aan alle slachtoffers van de aardbevingen in de Apennijnen in 2009.

Giro d'Italia 2019 📌 Week 1 👉 Stages 1 > 9 📆 11th-19th May | Tappe 1 > 9 📆 11-19 maggio | Etapas 1 > 9 📆 11-19 mayo #Giro

Tweede week: vanaf Cuneo-Pinerolo wordt het menens

Na een rustdag begint de tweede week gezapig met twee biljartvlakke etappes. Daarna staat een pittige rit op het menu tussen Cuneo en Pinerolo. 70 jaar geleden stond dezelfde rit over een weliswaar veel bergachtiger parcours garant voor spektakel. Fausto Coppi won er toen na een indrukwekkende raid over meer dan 150 kilometer met minuten voorsprong op zijn rivaal Gino Bartali. Na Cuneo-Pinerolo volgen twee flinke bergritten én een miniversie van de Ronde van Lombardije. In de rit van Ivrea naar Como krijgt het peloton de finale van de Klassieker van de Vallende Bladeren voorgeschoteld.

Giro d'Italia 2019 📌 Week 2 👉 Stages 10 > 15 📆 21st-26th May |Tappe 10 > 15 📆 21-26 maggio | Etapas 10 > 15 📆 21-26 mayo #Giro

Week drie: naar het dak van de Giro

In de derde week volgt dan het zwaartepunt met een drietal flink uit de kluiten gewassen bergritten. Zo komen In de rit 16 de Gavia (het dak van de Giro) en de Mortirolo naar voor. Verder wachten er aankomsten in Anterselva, Santa Maria di Sala en San Martino di Castrozza. Daags voor het einde volgt er een rit over de Passo Manghen en de Passo Rolle, die eindigt op de Croce d’Aune. Tot slot wordt dus afgerond met een slottijdrit over 15,6 kilometer in Verona.

Wat verder nog opvalt, is het grote aantal wedstrijdkilometers in vooral de eerste week. Vijf ritten ronden daarin de kaap van 200 kilometer. In totaal staan 9 ritten van 200 of meer kilometer op het programma. Qua hoogtemeters stippen we vooral rit 14 (4.000 hoogtemeters) en rit 20 (meer dan 5.000 hoogtemeters) aan.

Giro d'Italia 2019 📌 Week 3 👉 Stages 16 > 21 📆 28th May-2nd June | Tappe 16 > 21 📆 28 maggio-2 giugno | Etapas 16 > 21 📆 28 mayo-2 junio #Giro

Etappeoverzicht

11 mei: rit 1: Bologna - Bologna, San Luca (tijdrit: 8,2km)

12 mei: rit 2: Bologna - Fucecchio (200 km)

13 mei: rit 3: Vinci - Orbetello (219 km)

14 mei: rit 4: Orbetello - Frascati (214 km)

15 mei: rit 5: Frascati - Terracina (140 km)

16 mei: rit 6: Cassino - San Giovanni Rotondo (233 km)

17 mei: rit 7: Vasto - L’Aquila (180 km)

18 mei: rit 8: Tortoreto Lido - Pesaro (235 km)

19 mei: rit 9: Riccioni - San Marino (klimtijdrit van 34,7km)

20 mei: RUSTDAG

21 mei: rit 10: Ravenna - Modena (147 km)

22 mei: rit 11: Carpi - Novi Ligure (206 km)

23 mei: rit 12: Cuneo - Pinerolo (146km)

24 mei: rit 13: Pinerolo - Ceresole Reale (188km)

25 mei: rit 14: Saint-Vincent - Courmayeur (131 km)

26 mei: rit 15: Ivrea - Como (237 km)

27 mei: RUSTDAG

28 mei: rit 16: Lovere - Ponte di Legno (228 km)

29 mei: rit 17: Commezzadura - Anterselva (180 km)

30 mei: rit 18: Valdagra - Santa Maria di Sala (220 km)

31 mei: rit 19: Treviso - San Martino di Castrozza (151 km)

1 juni: rit 20: Feltre - Croce d’Aune (193 km)

2 juni: rit 21: Verona-Verona (15,6 km)

