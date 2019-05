Herbekijk de 21ste aflevering van ‘In het wiel van de Giro’, over de knappe zege van klimgeit Chaves Redactie

31 mei 2019

18u45

Bron: VTM 0

In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikte VTM-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de negentiende etappe van de 102de Ronde van Italië. Esteban Chaves kon voor het eerst in een jaar tijd opnieuw aanknopen met winst. Dat ging ten koste van Pieter Serry, onze landgenoot werd vijfde. Richard Carapaz kwam niet in de problemen en blijft leider.

