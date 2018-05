Hattrick voor Viviani: Italiaan pakt revanche met indrukwekkende jump XC/GVS

18 mei 2018

17u03 29 Giro Nummer drie is binnen. Elia Viviani heeft de bloemen gepakt in de dertiende etappe van de Ronde van Italië. In de aangekondigde massasprint toonde het spurtkanon van Quick.Step Floors zich na een ultieme jump de snelste. Sam Bennett werd tweede, Danny van Poppel strandde op een derde stek. Daags voor de helse koninginnenrit kende Simon Yates een snipperdag, hij blijft in het roze.

Bam. I lost the numbers @eliaviviani @quickstepteam #giroditalia2018 congrats Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

Daags voor de moordende etappe naar de Monte Zoncolan kregen de renners tussen Ferrara en Nervesa della Battaglia een relatief vlakke dertiende Giro-rit voorgeschoteld. Net als gisteren opnieuw voer voor de sprinters dus, waar Sam Bennett met een tweede ruiker Elia Viviani een stevige uppercut verkocht. De Italiaan zinde vandaag in de onderneming van exact 180 kilometer op revanche.

Acteur Marcato

Een spurtrit waardig sloegen enkele vroege avonturiers meteen de handen in elkaar. Andrea Vendrame (Androni), Eugert Zhupa (Wilier Selle Italia), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Alessandro Tonelli (Bardiani) en Markel Irizar (Trek-Segafredo) kozen het ruime sop en harkten snel een maximale voorsprong van drie minuten bij elkaar. Quick.Step en Bora-Hansgrohe menden het peloton en rekenden zoals gebruikelijk op minutieus rekenwerk om de vluchters binnen schot te houden.

Het scenario lag met andere woorden voor een lange tijd vast, al kreeg de wielerliefhebber toch waar voor zijn kijkgeduld. Acteur van dienst: Marcato. De Italiaan kreeg het prompt aan de stok met Irizar en wond zich met zwaaiende bewegingen meermaals op. De aanleiding was niet onmiddellijk duidelijk, al leverde het wel boeiende en vooral opmerkelijke beelden op.

Indrukwekkende jump

Alle hartstocht ten spijt: een glazen bol was niet nodig om in te schatten dat het liedje van de vroege vlucht gedoemd was om te mislukken. Bij aanvang van de plaatselijke ronde op dertig kilometer van de finish was de voorgift na één snedige tempoversnelling amper een dikke minuut. Na de enige hindernis van de dag – een knikje van vierde categorie – mochten de boeken bij de vijf dapperen helemaal dicht. Money time.

Een massasprint dus, en net als gisteren pakten in volle finale de wolken samen, maar kletsnatte taferelen leverde dat niet op. Coledan trachtte met een late uitval in de slotkilometer nog roet in het eten te gooien, maar de snelle mannen konden zich uiteindelijk tóch uitleven. Modolo ging van ver aan, maar met een indrukwekkende achtervolging en dito jump snelde Elia Viviani toch naar zijn derde ruiker. De puntjes op de i, zijn frustraties spraken boekdelen. Sam Bennett strandde op de tweede stek, Danny van Poppel mocht mee op het podium. Roze trui Simon Yates kende een rustige dag en start morgen opnieuw in het roze.

De hattrick is compleet voor Elia Viviani 🇮🇹 ! Hij wint etappe 13 voor Benett en van Poppel! #Giro101 #Giro pic.twitter.com/lft734SzZM Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Viviani: "Vastberaden om trui naar Rome te brengen"

"Na enkele moeilijke dagen hadden de ploeg en ik dit nodig", vertelde Viviani na zijn nieuwe zege. "De ploegmaats hebben twee dagen hard gewerkt. Zij verdienen dit. Gisteren was een slechte dag. Het ging twee, zelfs drie dagen heel slecht. Het leven van een sportman is nooit gemakkelijk: je wint, je verliest, je hebt een goed moment, je hebt een zwak moment, je hebt een droom, de droom eindigt, dan moet je een andere droom beginnen..."

Dankzij de ritwinst en enkele punten aan een tussenspurt breidt Viviani zijn voorsprong op Sam Bennett in het puntenklassement uit van 22 naar 40 punten. "We zijn vastberaden om deze mooie trui naar Rome te brengen. Maar we wilden vandaag vooral winnen na die mooie start (in Israël). Het echt belangrijke voor me is dat ik weer heb kunnen winnen."

Yates: "Heb de benen om het morgen te proberen"

Morgen belooft het dan weer een interessante dag te worden voor de klassementsrenners. Met de Monte Zoncolan op het programma kan er vuurwerk verwacht worden. Leider Simon Yates kreeg dan ook de vraag of hij een aanval zal plaatsen op Tom Dumoulin. "Zoals ik in het begin al zei, ik kan de tijd wel gebruiken", vertelde hij op de persconferentie. "Maar van wat ik zie op tv waren er eigenlijk nooit grote verschillen op de Zoncolan. Zoals ik al zei: ik heb de benen om het te proberen en dat zal ik dan ook doen."