Groot-Brittannië boven op de Zoncolan: Froome herrijst uit zijn as, Yates pakt extra tijd op Dumoulin DMM

19 mei 2018

17u30 1 Giro Een koninklijk bruidsgeschenk in de Giro voor prins Harry en Meghan Markle. Op de dag van de Royal Wedding staken de Britten met een schitterend duel het kot in de fik op de Monte Zoncolan. Een verrezen Froome hield stand in de strijd om de ritzege, Simon Yates kocht met zijn tweede plaats nog wat extra tijd voor z'n roze trui.

185 kilometer in de Giro vandaag, al beheersten vooraf enkel de twaalf slotkilometers het debat. Met de Monte Zoncolan deed de Ronde van Italië één van zijn meest illustere scherprechters aan. Klimmen aan gemiddeld 12%, hoogdag voor de klassementsrenners.

Geen angst bij het nummer twee uit de Ronde van Vlaanderen voor de Zoncolan. De piepjonge Mads Pedersen trok van bij de start in de aanval en kreeg in verschillende trapjes zes metgezellen mee. De vluchters zouden samenblijven tot een goeie dertig kilometer van de aankomst. Daar viel de ook al flink uit de kluiten gewassen Passo Duron Pedersen en Mosca niet goed op de maag.

Van zeven naar vijf koplopers dus en dat zou zich in de aanloop naar de Zoncolan verderzetten. Terwijl Astana, Sky en Mitchelton-Scott de dans naar de voet van de Zoncolan inzetten, gingen Conti en Barbin alleen hun kans. De twee kregen in de eerste kilometers van de slotklim in Friulli even het gezelschap van Igor Anton, de Spanjaard die zeven jaar geleden de primus was op de flanken van de Zoncolan.

Het was voor de aanvallers vechten tegen de bierkaai, want een sterke Wout Poels bracht de favorieten naar de kop van de wedstrijd. Van top tien-kandidaten als Dennis, Bilbao en Bennett op dat moment geen spoor. Dumoulin koos zijn eigen tempo, terwijl Aru harkend kopje onder ging.

Wie verging het dan wel goed? Pocketklimmers Yates, Pozzovivo en Lopez uiteraard én een verrassende Froome. De viervoudige Tour-winnaar waagde op iets meer dan vier kilometer van de streep zijn kans. Yates was vooral met Dumouliln bezig en liet het gaatje in eerste instantie achteloos schieten.

Toen Froome maar niet terugviel en Dumoulin in z'n eigen tempo weinig tijd verloor, koos de roze trui dan toch voor de aanval. Het gat met Froome werd stelselmatig kleiner en leek zelfs even overbrugbaar. In een beklijvende slotkilometer kwam Yates bijna aan Froomes achterwiel snuffelen, maar de kopman van Team Sky weerstond.

Froome haalde zijn gram met een handvol seconden op zijn jongere landgenoot en nestelt zich zo uit het niets weer in de top tien. Yates op zijn beurt wist met extra bonificatieseconden 36 seconden op Dumoulin te sprokkelen. Al moet hij met de wederopstanding van Froome wel nog rekening houden met een nieuwe factor in de slotweek.

