Gouden Giro, speeldag 8: Quinten Vandenbempt wint Jaguar racefiets Redactie

22 mei 2019

10u53 0

Doe zoals Quinten. Surf naar www.goudengiro.be, schrijf één of meerdere teams in en... win! Want dat is exact wat Quinten Vandenbempt gedaan heeft. Hij won met zijn team ‘kuis’ speeldag 8 van deze Gouden Giro en wint een prachtige Jaguar racefiets!

Heeft u nog een transfer over en Matteo Moschetti in je team? Wissel hem dan voor woensdagmiddag 12 uur voor een andere renner. De Italiaan van Trek-Segafredo ondervindt immers te veel hinder van zijn valpartij van gisteren en komt straks niet meer aan de start.

De winnaars:

Jaguar racefiets Quinten Vandenbempt

HP Chromebook Marc Van Royen

Iphone 6S Space Grey Refurbished Koen Hellemans

Smarball Pilafoot Anneleen Vandenbempt

Smarball Pilafoot Kristoff De Veirman

Jan Verheyen DVD-Box Joeri Christiaens

Stadsfiets Bart Bels

Matterhorn Gin Steven Vanderbeke

Matterhorn Gin David Vastenavondt

Matterhorn Gin Sam De Duffeleer

James Bond Aftershave + Showergel Robin De Muyt

James Bond Aftershave + Showergel Tony Ysabie

James Bond Aftershave + Showergel Jef Wulgaert

James Bond Aftershave + Showergel Kristel Vandenbempt

James Bond Aftershave + Showergel Chantal Jacobs

Friteuse Domo Mario Vervaecke

Peper- en zoutmolen Benny Engels

Peper- en zoutmolen Pedro Kyndt

Peper- en zoutmolen Tom Boyen

Peper- en zoutmolen Jan Arts

James Bond Showergel Wim De Smedt

Gratis ploeg Gouden Giro Wendy Deleu

Gratis ploeg Gouden Giro Koen Michiels

Gratis ploeg Gouden Giro Patrick Huyghe

Gratis ploeg Gouden Giro Johan Vandenbempt

De winnende ploeg: