Gouden Giro speeldag 13: ‘Leno 2' had alle protagonisten in huis, dit zijn de andere winnaars Redactie

29 mei 2019

Ciccone, Hirt, maar ook Masnada, Carapaz en Nibali: Kevin Maes had ze met z’n team ‘Leno 2' allemaal. Alle 15 renners van de winnende ploeg van speeldag 13 scoorden punten. Knap! Kevin wint een Jaguar racefiets.

Meedoen voor speeldag 14? Surf snel naar de website van onze Gouden Giro en stel daar jouw ideale 15 renners samen voor de speeldag van vandaag. Eén ding is zeker: een klimmer zegeviert deze namiddag in Anterselva. Wie dat is? Aan u de keus! Inschrijven kan nog tot 12u30, veel succes!

De winnaars van speeldag 13:

Jaguar racefiets Kevin Maes

HP Chromebook Andre Nuyens

Iphone 6S Space Grey Refurbished Paul Bernaerts

Smartball Pilafoot Stefan Badie, Steven Vanderbeke

Jan Verheyen DVD-Box Nico Beerens

Stadsfiets johan Vandenbempt

Matterhorn Gin Jochen Vermoortele, Stefan Schoubben, Kristel Vandenbempt

James Bond Aftershave + Showergel Yannick Van Ranst, Erik Gidts, Tom Schelfhout, PFM Zijlstra, Monique Decorte

Friteuse Domo Koen Michiels

Peper- en zoutmolen cris colpaert, Kurt Minnekens, franky vandamme, willem Van tricht

James Bond showergel Eva Linden

Gratis ploeg Gouden Giro Pedro Kyndt, johan Dingenen, Björn Nachtegaele, Jan Van Rumst