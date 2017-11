Giro-organisatie verandert naam startplaats 'West-Jeruzalem' na dreigement regering Redactie

Titelhouder Tom Dumoulin bij de presentatie van de Giro 2018 Giro De organisatie van de Giro omschrijft de startplaats van de komende editie niet langer als 'West-Jeruzalem', maar als 'Jeruzalem'. Dat heeft RCS Sport donderdag bekendgemaakt, daags na het dreigement van de Israëlische regering om de samenwerking te beëindigen.

Woensdag werd in Milaan de 101e editie van de Ronde van Italië voorgesteld. Die start voor het eerst buiten Europa, maar de organisatoren beledigden hun Israëlische partners door hun startplaats als 'West-Jeruzalem' voor te stellen. "In Jeruzalem, hoofdstad van Israël, is er geen oost of west, er is alleen het eengemaakte en ondeelbare Jeruzalem", verklaarden minister van Sport en Cultuur Miri Regev en minister van Toerisme Yariv Levin. Volgens hen schond de organisatie door het gebruik van 'West-Jeruzalem' het akkoord met de Israëlische regering. "Als de benaming niet verandert, zal de Israëlische regering het evenement niet ondersteunen", zo stelden ze.

"RCS Sport wil graag verduidelijken dat de start van de Giro 2018 zal plaatsvinden in Jeruzalem", klinkt het donderdag in een persbericht. "Tijdens de voorstelling van het parcours werd technisch materiaal gebruikt met de formulering 'West-Jeruzalem', omdat de wedstrijd in dat gedeelte van de stad doorgaat. Die specifieke woordkeus, zonder politieke waarde, is verwijderd van al het Giro-materiaal."

Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad, wordt sinds 1967 bezet door Israël. In 1980 werd Jeruzalem door de Israëlische Knesset tot "eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël" uitgeroepen. Die Jeruzalemwet en de voorafgaande annexatie werden nooit erkend door de Verenigde Naties. De VN-Veiligheidsraad veroordeelde de wet als een schending van het volkerenrecht.

Infografieken Nederland Ronde van Italië 2018, routeschema Giro d'Italia.