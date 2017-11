Giro-organisatie verandert naam startplaats 'West-Jeruzalem' na dreigement regering - Nokere Koerse krijgt nieuw parcours Redactie

21u21

Bron: Belga 5 AFP Titelhouder Tom Dumoulin bij de presentatie van de Giro 2018

De organisatie van de Giro omschrijft de startplaats van de komende editie niet langer als 'West-Jeruzalem', maar als 'Jeruzalem'. Dat heeft RCS Sport vandaag bekendgemaakt, daags na het dreigement van de Israëlische regering om de samenwerking te beëindigen.

Woensdag werd in Milaan de 101e editie van de Ronde van Italië voorgesteld. Die start voor het eerst buiten Europa, maar de organisatoren beledigden hun Israëlische partners door hun startplaats als 'West-Jeruzalem' voor te stellen. "In Jeruzalem, hoofdstad van Israël, is er geen oost of west, er is alleen het eengemaakte en ondeelbare Jeruzalem", verklaarden minister van Sport en Cultuur Miri Regev en minister van Toerisme Yariv Levin. Volgens hen schond de organisatie door het gebruik van 'West-Jeruzalem' het akkoord met de Israëlische regering. "Als de benaming niet verandert, zal de Israëlische regering het evenement niet ondersteunen", zo stelden ze.

"RCS Sport wil graag verduidelijken dat de start van de Giro 2018 zal plaatsvinden in Jeruzalem", klinkt het vandaag in een persbericht. "Tijdens de voorstelling van het parcours werd technisch materiaal gebruikt met de formulering 'West-Jeruzalem', omdat de wedstrijd in dat gedeelte van de stad doorgaat. Die specifieke woordkeus, zonder politieke waarde, is verwijderd van al het Giro-materiaal."

Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad, wordt sinds 1967 bezet door Israël. In 1980 werd Jeruzalem door de Israëlische Knesset tot "eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël" uitgeroepen. Die Jeruzalemwet en de voorafgaande annexatie werden nooit erkend door de Verenigde Naties. De VN-Veiligheidsraad veroordeelde de wet als een schending van het volkerenrecht.

Infografieken Nederland Ronde van Italië 2018, routeschema Giro d'Italia.

Nokere Koerse krijgt nieuw parcours aangemeten

Woensdag 14 maart 2018 vindt tussen Deinze en Nokere de 73e editie van Nokere Koerse (cat 1.BC) plaats. De wedstrijd krijgt een nieuw parcours aangemeten. Dat werd voorgesteld in Wortegem-Petegem.

De start- en aankomstplaats blijven wel behouden. Het startsein wordt gegeven vanop de Markt van Deinze, de finishlijn ligt nog steeds op Nokereberg. Maar terwijl er de afgelopen edities na een grote lus van 82 kilometer in Nokere nog eens zeven plaatselijke ronden gereden werden, ziet het parcours er in 2018 helemaal anders uit. Vanuit Deinze gaat het in een lus van 76 kilometer over de Nokereberg en de Tiegemberg. Daarna volgen vier plaatselijke ronden van elk 14 kilometer met de kasseien van de Herlegemstraat en de beklimming van de Stokstraat als hindernissen. Dan volgen nog twee ronden van 29 kilometer, met daarin een pak kasseiwegen zoals die van Huisedorp, de Huisepontweg en Wannegemdorp. De editie is 191,1 kilometer lang, tien kilometer minder dan in 2016.

Presentation of our new route @willynaessens ! pic.twitter.com/QWfhravKpI Nokere Koerse(@ nokerekoerse) link

"De wedstrijd is meer gebald en attractiever en zal meer spektakel bieden voor de kijkers", stelt koersdirecteur Rony De Sloover. "We willen met ons nieuw parcours de wedstrijd nog wat meer spankracht geven, zonder daarbij onze ziel te verkopen. Nokereberg blijft immers het hart van de koers, want een aankomst bergop op kasseien is iets uniek."

"Het was niet de bedoeling om de traditionele hellingen in de Vlaamse Ardennen te gaan opzoeken. Door de toevoeging van enkele pittige kasseizones geven we de mogelijkheid aan de renners om uitvalpogingen op te zetten in volle finale", vult ondervoorzitter Robrecht Bothuyne aan. "We mogen ons parcours dan wel hertekend hebben, de fans die post vatten op Nokereberg hebben de mogelijkheid om de renners zeven keer te zien. Bovendien zal er aan de aankomstzone opnieuw een reuzenscherm geïnstalleerd worden, zodat men niets hoeft te missen."

Dit jaar werd Nokere Koerse gewonnen door de Fransman Nacer Bouhanni. Hij bleef in de sprint de Brit Adam Blythe en Joeri Stallaert voor.

De organisatoren blijven ook inzetten op hun internationale juniorenkoers, die zaterdag 10 maart 2018 georganiseerd wordt. Daags nadien is er de Nokere Koerse Cyclo voor wielertoeristen.

