Giro ligt weer helemaal open: Dumoulin pakt tijd terug op roze trui Yates, Schachmann klautert naar winst XC en GVS

24 mei 2018

17u13 2 Giro Maximilian Schachmann (Quick.Step Floors) heeft de achttiende etappe van de Giro gewonnen. De Duitser toonde zich in de slotklim naar Prato Nevoso de sterkste uit een vroege vlucht en haalt zege nummer 36 binnen voor de blauwe brigade. Ook Tom Dumoulin deed een zaakje, hij knalde in de slotkilometer weg en staat nu op 28 seconden van roze trui Simon Yates. Neen, deze Giro is nog niet gespeeld.

De kaarten mogen stilaan geschud. Met drie opeenvolgende bergetappes nadert deze 101ste Giro haar ontknoping. Een tocht van 196 kilometer tussen Abbiategrasso en Prato Nevoso was vandaag de eerste hachelijke onderneming van het allesbeslissende drieluik.

Hoewel de energietank na zeventien ritten stilaan leeg raakt, legden ook nu enkele dappere strijders er meteen stevig de pees op. Tien renners kozen het ruime sop en even later maakten ook de twee Quick.Steppers Schachmann en Morkov de aansluiting. De grote meute twijfelde even, maar gaf na een razend openingsbegin de twaalf avonturiers toch groen licht. De andere namen zonder Belgen: Plaza, Van Poppel, Van Emden, Ballerini, Cattaneo, Pfingsten, Fonzi, Turrin, Kuznetsov en Marcato.

📌 Stage 18

🗺Abbiategrasso ➡ Prato Nevoso

🚴‍♂️ Van Poppel

⏱ 18" Morkov, Schachmann, Ballerini, Cattaneo, Pfingsten, Ruben Plaza, Kuznetsov, Van Emden, Van Poppel, Marcato, Fonzi, Turrin

⏱ 16'22" > Gruppo

🖥 Live: https://t.co/QEHl0dG1Ct

🏁 13 km#Giro101 pic.twitter.com/sKVAUIr5pW Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Veertien minuten

Michelton-Scott van leider Yates zette zich na veel vijven en zessen op kop maar lachte vooral in het vuistje. Met een achterstand van ruim een halfuur was Schachmann de hoogst geklasseerde vluchter en dus allerminst een gevaar. Een ideaal scenario dus voor de manschappen van de roze trui, in een mum van tijd sprokkelden de leiders een kloof van tien minuten bij elkaar.

Het hoeft niet gezegd dat het draaiboek voor een hele poos vast lag. Naarmate de kilometers tussen de wijngaarden en idyllische plekjes werden afgemaald, dikten de minuten zelfs nog aan. Met een voorgift van veertien minuten - de grootste voorsprong in deze Ronde van Italië - op zestig kilometer van het summum was er geen twijfel meer mogelijk: de winnaar van etappe achttien zat voorin.

Van Poppel dropped from the breakaway. @MitcheltonSCOTT leading the bunch. Gap 15'32 with 10 km to go | Va Poppel staccato dal gruppo di testa. Guida il gruppo la @MitcheltonSCOTT. Il vantaggio dei fuggitivi è di 15'32. 10 km al termine #Giro101 pic.twitter.com/v2ayvQF3R0 Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Schachmann viert, Yates past

Dus moest de Prato Nevoso, een niet al te stijle of lange slotklim van 13,9 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9%, uitmaken welke vrijbuiter de bloemen op zak mocht steken. Snel was duidelijk dat Cattaneo, Schachmann en Pfingsten over de beste klimmersbenen beschikten en ook Plaza leek een gevaarlijke klant. Pfingsten nam te veel hooi op zijn vork en kwam zichzelf tegen na een versnelling waardoor ze met drie konden sprinten om de ruikers. Schachmann ging van ver aan en werd niet meer teruggehaald. Zege nummer 36 voor Quick.Step dit seizoen, de vijfde in de Giro. Wat een nummer.

En dan, vuurwerk in het peloton: Poels opende de debatten en was een prima locomotief voor Froome, Dumoulin en Pozzovivo. De titelverdediger schudde een eerste versnelling uit de pedalen waar roze trui Yates nog geen problemen mee kende, maar na een tweede aanval van Chris Froome moest de tot nu toe ongenaakbare rozetruidrager toch passen. Hij verspeelde een halve minuut en ziet de Nederlander in het algemene klassement naderen tot op 28 seconden.

Deze Giro is allerminst gestreden, morgen een ware bergetappe tussen Venaria Reale en Bardonecchia. Opnieuw spektakel? Ohja, om af te sluiten: in de laatste hectometers reeds Poels plots de verkeerde kant uit. Geen ramp voor de ploegmakker van Froome - hij verdedigt geen stek in het klassement - maar wel vreemd in een ronde van dit niveau. Een foutje van de seingever?

First Grand Tour stage win for @MaxSchachmann! Bravo! #Giro101 #Giro pic.twitter.com/rxWAsG7bYI Giro d'Italia(@ giroditalia) link

DUMOULIN pakt 27 seconden op roze trui drager Yates! Wat een kracht bij hem en de mannen van Sky, de strijd om roze ligt met nog 3 dagen weer helemaal open! #Giro #Giro101 pic.twitter.com/II3RaY0xrZ Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link