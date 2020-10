Giro-favorieten Yates en Thomas sneuvelen in eerste bergrit, Caicedo houdt Belgisch klimtalent Vanhoucke af op Etna XC

05 oktober 2020

16u33 4 Giro Jonathan Caicedo heeft de eerste bergrit van de Giro gewonnen. De Ecuadoriaanse vluchter klauterde naar de zege op de Etna, waar Belgisch klimtalent Harm Vanhoucke van de favorieten wegreed en uiteindelijk knap derde werd. Simon Yates en Geraint Thomas, die vroeg ten val kwam, mogen de eindzege vergeten. João Almeida is de nieuwe drager van de roze trui.

Opschudding nog voor het vertrek. Geraint Thomas kwam in de geneutraliseerde zone stevig ten val, waardoor de officiële start met enkele minuten werd uitgesteld. De Welshman likte zijn wonden - vooral zijn linkerkant was geschaafd - en nam opnieuw plaats in het peloton.

We've been sent footage of Thomas' crash by Scordia CT.



Very unfortunate with the bidon. #Giro pic.twitter.com/q41L679zP2 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Victor Campenaerts trok meteen na het startsein in het offensief. De Belgische uurrecordhouder kreeg het gezelschap van Mikkel Bjerg, Jonathan Caicedo, Lawson Craddock, Matthew Holmes, Francesco Romano, Josip Rumac en Giovanni Visconti.

De acht koplopers werkten goed samen, maar Mitchelton-Scott gaf Campenaerts en co niet al te veel speelruimte. Kopman Simon Yates had namelijk zijn zinnen gezet op de ritzege. Twee jaar geleden deed hij de overwinning op de Etna cadeau aan ploegmakker Esteban Chaves, vandaag wilde hij zélf zegevieren.

Nog meegeven: voor het eerst in de Giro-geschiedenis werd de zwaarste kant van de Etna beklommen. De slotklim was 18,8 kilometer lang en kende een gemiddeld stijgingspercentage van 6,6%. De steilste stroken situeerden zich in de laatste drie kilometer van de helling.

Thomas en Yates grote verliezers, klimtalent Vanhoucke toont zich

Trek-Segafredo nam voor de voet van de Etna het heft in handen. Het tempo ging serieus de hoogte in, waardoor Thomas het peloton moest laten rijden. Te veel hinder van die val voor de start. De Welshman, vooraf de grote topfavoriet, mag zijn klassementsambities opbergen.

Op de Etna werd die andere grote topfavoriet, Simon Yates, roemloos overboord gegooid. En dat terwijl het Belgische klimtalent Harm Vanhoucke versnelde uit de groep der favorieten. De 23-jarige West-Vlaming van Lotto-Soudal maakte jacht op de vroege vluchters, maar kwam net tekort om Caicedo van de zege te houden. Visconti werd tweede, Vanhoucke derde.

Yates verloor circa 3'30" op de favorietengroep, Thomas meer dan elf minuten. En de roze trui? Die is nu in handen van João Almeida. De Portugees van Deceuninck-Quick.Step hield minder dan een seconde over op ritwinnaar Caicedo.

Amazing Harm!! @Harm_VH rides to a beautiful 3rd place on Mount Etna 🚀 #Giro pic.twitter.com/SBBqkg7LT6 Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Wie pakt volgens u uit in de Giro? Stel uw ploeg samen op goudengiro.be en maak kans op mooie prijzen!

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)