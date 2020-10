Giro-droom Geraint Thomas spat uit elkaar na val over drinkbus: “Hij had onmiddellijk veel pijn” MG

06 oktober 2020

07u53 0 Giro Geraint Thomas was vooraf de grote favoriet voor de eindzege in de Giro, maar een drinkbus nekte de Welshman in de eerste bergrit. Op beelden op sociale media is te zien hoe de onfortuinlijke Thomas over een drinkbus ten val kwam.

We've been sent footage of Thomas' crash by Scordia CT.



Very unfortunate with the bidon. #Giro pic.twitter.com/q41L679zP2 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Thomas kwam ten val in de neutrale zone, nog voor de officiële start was gegeven. Hij reed over een drinkbus en gleed een eind over het asfalt. “Dat was geen leuk nieuws voor ons”, legde Matteo Tossato uit, de ploegleider bij Ineos Grenadiers. “Thomas had onmiddellijk veel pijn. Dat leek in het begin van de wedstrijd beter te gaan, maar toen in de laatste vijftig kilometer de snelheid omhoog ging, werd de pijn weer erger. We hebben ervoor gekozen dat Thomas zich zou laten uitzakken, dat hij de rit zou uitrijden en zien hoe het dan verder gaat.”

Thomas was de kopman van Ineos, nadat hij niet was weerhouden voor de Tourselectie. Nadat Bernal het had laten afweten in de Tour, ziet het ernaar uit dat Ineos ook in de Giro van een kale kermis thuis komt.

Ook Simon Yates, een andere favoriet op de eindzege, verloor gisteren kostbare tijd. Hij moest acht kilometer voor de top van de Etna lossen uit een groep van favorieten op wie hij drie en een halve minuut zou verliezen.

Almeida leider: “Normaal moest ik knechten voor Remco”

De roze trui ging na de derde rit naar de Portugees João Almeida. Die staat in de stand gelijk met ritwinnaar Caicedo, maar Almeida krijgt de trui na een betere tijdrit zaterdag. Almeida is een jonge aanwinst van Patrick Lefevere. De Portugees reed voor de Amerikaanse opleidingsploeg van Axel Merckx. Hij was dit jaar derde in de Ronde van Burgos, die door zijn ploegmaat Remco Evenepoel werd gewonnen. En hij was beste jongere in de Tour de l’Ain.

Nu is hij leider in de Giro d’Italia en dat wil hij nog een tijdje zo houden. “Normaal was Remco Evenepoel hier de kopman geweest en moest ik voor hem werken. Zonder Remco moeten we het anders aanpakken. Ik wist hoeveel tijd ik mocht verliezen op Caicedo om de roze trui te pakken. Het was nipt en ik moest er nog hard voor rijden. Nu ik die trui heb, wil ik hem zo lang mogelijk verdedigen. Win ik nog een rit, dan wordt het helemaal mooi.”

