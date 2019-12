Giro belooft sterrenparade te worden in 2020: “Het parcours charmeert” TLB

17 december 2019

16u17 0 Giro De Giro van 2020 krijgt zonder twijfel een straf deelnemersveld. Richard Carapaz zou door Team Ineos naar de start in Boedapest gestuurd worden om zijn titel te verdedigen en er zijn nog flink wat ronkende (klassements)namen die - luidop of wat stiller - aan de Italiaanse rittenkoers denken.

2020 is een olympisch jaar. Omdat de Tour de France en de Spelen kort op elkaar volgen, wordt het - vooral voor klassementsrenners - lastig om op beide tonelen te schitteren. Dat verklaart deels de meer dan gebruikelijke interesse in de Giro. Ook bijvoorbeeld de parcoursen - de Tour is in 2020 vooral voer voor klimmers - en de hoge concentratie aan ronderenners in enkele ploegen spelen een rol.

Wat met Ineos?

Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal zaten al bij Ineos. En ook Richard Carapaz maakte dus de overstap van Movistar. Welke klassementsman in welke grote ronde zal worden uitgespeeld, moet de Britse formatie nog bekendmaken. Maar volgens La Gazzetta dello Sport zal Carapaz alvast de kans krijgen om zijn Giro-titel te verdedigen. Mogelijk met Egan Bernal naast zich. De Colombiaanse Tourwinnaar gaf in oktober aan “gecharmeerd te zijn” door het Giro-parcours.

In zijn eerste twee seizoenen bij Sky/Ineos hield Bernal het telkens bij één grote ronde per seizoen, maar de kans lijkt groot dat dat er in 2020 twee zullen worden. “Ik keer graag terug naar de Tour, maar ik wil er ook wel in de Giro zijn. De ploeg zal daarin een beslissing maken, zij hebben meer expertise.” Bernal liet ook uitschijnen dat hij in de Tour gerust in dienst van Chris Froome wil rijden. De Brit gaat opnieuw op zoek naar zijn vijfde eindzege in Frankrijk, al wordt het afwachten welk niveau Froome zal halen nadat een zware val hem een groot deel van vorig seizoen kostte.

En dan is er ook nog Geraint Thomas, Tourwinnaar in 2018. En geloof het of niet, ook de Welshman gaf al aan dat de Giro hem wel iets zegt. “Bernal zal als uittredend winnaar zeker aan de start willen staan, lijkt mij, en ‘Froomey' droomt van zijn vijfde eindzege”, maakte Thomas zelf al de denkoefening. Eerst de Giro rijden en daarna ook de Tour, is ook een optie voor ‘G’. Zélfs als hij het kopmanschap in de Giro moet delen met - pakweg - Carapaz. “Starten met twee speerpunten kan werken. Dat is al gebleken. We moeten gewoon in dezelfde filosofie blijven geloven.” Thomas gaf aan dat hij geen knopen zou doorhakken vóór aanvang van de teamstage van Ineos, die op dit moment aan de gang is.

Wat met Jumbo-Visma?

Ook Jumbo-Visma heeft er komend seizoen een (stevige) klassementsoptie bij met Tom Dumoulin. Door de komst van de Girowinaar van 2017 heeft ook de Nederlandse ploeg van Laurens De Plus en Wout van Aert flink wat ijzers in het vuur voor de grote rondes. De Ronde van Italië telt volgend jaar drie individuele tijdritten, dus dat lijkt spek voor de bek van zowel Dumoulin als Primoz Roglic. Dumoulin droomt echter ook van eremetaal op de Spelen, dus lijkt de Giro het best in het programma van de Nederlander te zullen passen.

“Gezien de kwaliteiten van Primoz en Tom zou je zeggen dat de Giro op basis van de tijdritkilometers beter voor hen is”, zei Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. Toch komt bij het aanwijzen van de kopman meer kijken. “We kijken er klinisch naar”, aldus Zeeman. “Aan de andere kant zal het ook deels een gevoelskeuze worden voor ons en de renners.’’ Wellicht dat één van de kopmannen de combinatie Giro-Tour rijdt. “Of geen van hen en dan krijgt een van onze talenten de kans in de Giro.”

Zekerheden

De grote blokken maakten hun strategie voor 2020 dus nog niet officieel bekend. Enkele andere ronderenners deden dat wél al. Zo rijdt Romain Bardet komend seizoen voor het eerst sinds 2013 niet de Tour, maar wel de Giro. “Het is tijd om nieuwe horizonten te verkennen”, zei Bardet over zijn plannen. “Ik deel mijn seizoen op in drie delen (Giro, Olympische Spelen en WK). Het was niet makkelijk om de Ronde van Frankrijk op te geven. De Tour heeft me zoveel gegeven en het is een race waar ik heel erg van hou. Maar het leek me goed even ruimte te nemen om een jaar later nog sterker terug te komen.”

Ook Vincenzo Nibali trekt zeker naar de grote ronde van zijn eigen land. De Italiaan wil net als Bardet scoren in de Giro, op de Spelen en op het WK in Martigny. “Nibali is niet iemand die veel praat, maar hij heeft zeer duidelijke ideeën”, aldus Luca Guercilena, de teammanager van Nibali’s nieuwe ploeg Trek-Segafredo. De tweevoudige winnaar van de Giro was in 2016 in Rio al eens op weg naar olympisch goud. Nibali kwam toen in de slotafdaling ten val, waardoor Greg Van Avermaet naar goud kon rijden. Het parcours op de olympische wegrit is op het lijf van klimmers geschreven. Ook het WK in Martigny wordt er eentje voor lichtgewichten.

Astana maakte drie dagen geleden dan weer officieel bekend dat Jakob Fuglsang de kopman van de ploeg wordt in de Giro. De ervaren Deen, die vorig seizoen onder meer Luik-Bastenaken-Luik won, vindt de Giro “één van de mooiste koersen van het jaar”. “Ik zal er onze ploeg aanvoeren, dat is een eer”, aldus Fuglsang, die zich via de Tour zal voorbereiden op de Spelen. “Daar zal ik wel in dienst van Miguel Angel Lopez.”

Wat met Evenepoel?

Voorts is het ook niet ondenkbaar dat enkele jonge wolven aan de start zullen verschijnen in Boedapest. Remco Evenepoel, bijvoorbeeld. De Kristallen Fiets liet nog niet in zijn kaarten kijken, maar noemt het parcours van de Giro wel “mooi”. “Ik zou de Ronde van Italië wel willen rijden, maar misschien is het nog een jaartje te vroeg”, zo sprak Evenepoel een tijd geleden. Ook over de Giro-deelname van het Sloveense toptalent Tadej Pogacar werd gespeculeerd, maar de nummer drie van de Vuelta van afgelopen seizoen gaf vandaag aan dat de Tour en de Spelen zijn voornaamste doelen voor 2020 worden.

