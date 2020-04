Giro-baas Vegni wil geen ingekorte Ronde van Italië, Eddy Merckx springt in de bres GVS

16 april 2020

13u56 0 Giro De organisatoren van de Ronde van Italië herhalen dat een mogelijke inkorting van de drie weken durende rittenkoers geen mogelijkheid is. "We moeten de Giro verdedigen", klinkt het opnieuw bij Giro-baas Mauro Vegni, dit keer in de Gazzetta dello Sport. Vergni krijgt steun van vijfvoudig winnaar Eddy Merckx. “Een echte Giro duurt 3 weken met 21 etappes.”

De Internationale Wielerunie (UCI) bevestigde gisteren officieel dat de Ronde van Frankrijk zal opschuiven naar 29 augustus tot 20 september. De Giro zal dan wellicht gereden worden van 3 tot en met 25 oktober. Óf in verkorte vorm. Er circuleren scenario’s waarbij de Ronde van Italië het met enkele etappes minder moet doen. Giro-directeur Mauro Vegni van RCS Sport wil daar niet van weten. Dat liet hij gisteren verstaan aan de RAI, en vertelt hij vandaag ook in de Gazzetta dello Sport.

Hij deelt een prik uit aan Tour- en Vuelta-organisator ASO. "De voorbije twee maanden liepen er enkel maar gesprekken om de Giro aan te pakken. De Fransen verklaarden zelfs openlijk om de Giro van vier naar drie weekends in te korten, om zo meer ruimte op de kalender te krijgen. We moeten onze koers verdedigen."

Vijfvoudig Giro-winnaar Eddy Merckx springt in diezelfde krant in de bres. "Ik ben ervan overtuigd dat een echte Giro drie weken moet duren met 21 etappes", zegt hij. "Zo zien grote rondes er in de wielertraditie uit. Ze proberen om nu alle koersen in drie maanden te proppen, maar dat zal niet lukken.”

Lees meer:

Ronde van Vlaanderen streeft naar 11 oktober: pal tijdens Giro in hertekende kalender



Ronde van Vlaanderen tijdens Giro, Van Avermaet ziet geen probleem: “Zullen geen toppers moeten missen”

Meer over Giro

sport

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen