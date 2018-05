Gepikeerde Hinault: "Froome maakt geen deel uit van de legende van deze sport. Het is een schandaal" Bart Audoore

28 mei 2018

06u28 0 Giro Drie grote rondes op rij winnen, het was tot gisteren enkel Bernard Hinault (63) en Eddy Merckx (72) gegeven. Vanaf nu staat ook Chris Froome (33) in de lijst. "Niet voor mij", zegt een boze Hinault. "Hij had nooit mogen starten in de Giro."

Bernard Hinault deed het in 1982-1983: toen won de Fransman na mekaar de Ronde van Italië, de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje, die laatste werd toen nog in de lente gereden. Het maakte van hem de tweede beste ronderenner aller tijden, na de onvermijdelijke Merckx.

Chris Froome komt nu in hun buurt, maar daarmee is 'de Das', nog altijd even grimmig als in zijn topdagen, het niet eens. "Froome hoort niet in die lijst", zegt Hinault. "Hij heeft een positieve test afgelegd in de Vuelta en nadien bleek ook zijn B-staal positief, dus heeft hij doping gebruikt en moet hij geschorst worden."

"Van mij had hij nooit mogen starten in de Giro. Waarom moeten wij zo lang wachten op een uitspraak? Die twee Italianen die hetzelfde voor hadden (Ulissi en Petacchi, red.), zijn toch veel sneller geschorst? Met welk recht krijgt Froome zo veel tijd om een uitleg te vinden? Is het omdat Sky zo veel geld heeft?"

Uiteraard haalt Hinault een teer punt aan. Niemand die kan zeggen of Froomes naam over een aantal maanden of jaren nog altijd in dit lijstje zal staan. Blijft de 'triple crown' overeind, of wordt er straks een resultaat (of meerdere) geschrapt? Sowieso hangt er een donkere waas over zijn prestaties. Hinault heeft alvast geen zin om in te gaan op de sportieve waarde van wat de Brit in deze Giro presteerde. Niet relevant, lijkt hij te willen zeggen. "Dit is allemaal heel spijtig. Froome maakt geen deel uit van de legende van deze sport, want welk imago bezorgt hij het wielrennen op deze manier? Straks mag hij misschien nog starten in de Tour ook. Het is een echt schandaal. Dit moet stoppen."