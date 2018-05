Geen goed Giro-begin voor Froome: topfavoriet komt nog vóór start tijdrit stevig ten val XC

04 mei 2018

11u08

Bron: Belga 6 Giro Chris Froome (Sky) is vanochtend niet heelhuids door een verkenning van de openingstijdrit van de Giro in Jeruzalem geraakt. De viervoudig Tourwinnaar viel op het parcours van 9,7 km in de Israëlische hoofdstad en bekocht zijn val met enkele schaafwonden en een gescheurde broek. Froome moet om 15u41 starten deze namiddag.

Rond de start van de Brit in de 101ste editie van de Giro was de voorbije maanden veel commotie. Froome werd in september vorig jaar tijdens de Vuelta betrapt op een (veel) te hoge salbutamolwaarde in zijn urine. Ondanks de positieve test besliste zijn ploeg Team Sky de renner niet op non-actief te zetten. Het onderzoek is nog steeds lopende en Froome nam dit seizoen al deel aan de Ruta del Sol, Tirreno-Adriatico en de Tour of the Alps.

De Internationale Wielerbond (UCI) stuurde gisteren nog een bericht de wereld in omtrent de deelname van Froome. Daarin ontkrachtte het het bericht van Giro-baas Mauro Vegni, die had verklaard dat Froome bij een eventuele eindzege niet van de erelijst zou verwijderd worden. Dat gebeurde in 2011 wel met de eindoverwinning van Alberto Contador, die destijds verwikkeld was in een clenbuterolzaak. Vegni deed zijn uitspraak na een overleg met UCI-voorzitter David Lappartient, maar de Fransman werd teruggefloten door zijn eigen instantie.

Chris Froome se cae en pleno reconocimiento de la contrarreloj que da comienzo al #Giro101 esta tarde. pic.twitter.com/PMFJRydRIO Diego Vos - Giro d'Italia 🇮🇹🎀(@ diegovos_) link

