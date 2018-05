Geen derde Giro-triomf voor Viviani: Sam Bennett troeft Italiaan af in ware krachtmeting GVS

11 mei 2018

17u20 18 Giro Sam Bennett heeft de zevende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Ierse sneltrein van BORA-hansgrohe haalde het in de aangekondigde massasprint voor topfavoriet Viviani. Simon Yates kende een bijzonder kalm dagje in de buik van het peloton en behoudt de roze leiderstrui.

Na het spektakel op de Etna kregen de 171 overgebleven dappere strijders een sprintersetappe voor de kiezen. In de eerste rit op het Italiaanse vasteland ging het van Pizzo naar Praia a Mare, een klus van 159 kilometer. Twintig graden Celsius en een heerlijk lentezonnetje: opnieuw waren de weersomstandigheden gunstig in deze zevende onderneming van de Giro.

Amper 200 meter draaiden de pedalen of vier avonturiers kozen voor het ruime sop. Snelheidstrein Tony Martin kreeg het gezelschap van Fausto Masnada, Davide Ballerini en Markel Irizar, maar onder impuls van de troepen van Quick.Step ging dat feestje niet door. Pas wanneer gevaarlijke man Martin werd afgelost door zijn ploegmakker Maxim Belkov en ook Masnada werd ingelopen kreeg de vroege vlucht groen licht. Op de brede lanen in een weinig sensationeel schouwspel harkte het drietal een maximale kloof van 4 minuten en 30 seconden bij elkaar. Hoe het een sprintersrit betaamt lag het scenario zo voor een hele poos vast.

Geen late uitval

In een wondermooi decor snoepte het peloton zonder zich te haasten vervolgens seconde na seconde van de voorsprong af. Uitstekend rekenwerk, zo bleek, want op 14 km van de finish – intussen diende er zich een onschuldige pukkel aan op de voorts biljartvlakke wegen – was het liedje van de vroege vluchters uit. Het knikje bracht geen afscheiding: de verwachte massasprint diende zich aan.

Daarin wachtte Quick.Step met favoriet Viviani heel lang om naar de voorste gelederen op te schuiven. Tóch leek de Italiaan met een ultieme jump naar zijn derde triomf in deze Giro te snellen, maar Sam Bennett nam hem in de laatste hectometers nog te grazen. De eerste zege van de Ier in 2018. Landgenoten Jürgen Roelandts en Jens Debusschere eindigden als negende en tiende. Simon Yates kende een bijzonder kalme dag en behoudt de roze leiderstrui. Morgen brengt de achtste rit het peloton over 209 kilometer van Praia a Mare naar Montevergine di Mercogliano en zijn de klimmers weer aan zet.

WOW! Sam Bennett 🇮🇪 klopt Viviani! Wat een heerlijke zege 🔥! #Giro #Giro101 pic.twitter.com/tsHbhDia3Q Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Roze trui Yates: "Er is nog werk aan de winkel"

Simon Yates kon volop genieten van zijn eerste dag in de roze leiderstrui in de Giro. De Brit van Mitchelton-Scott werd in de vlakke zevende rit niet bedreigd en blikt vooruit op het pittige weekend. "Met het oog op het klassement zou ik bergop extra tijd moeten nemen op de goeie tijdrijders", klinkt het strijdvaardig.

Yates veroverde de roze trui op de Etna en daags nadien beleefde de kersverse leider een rustige dag in het peloton. "Het was een goeie dag en aan de start was ik echt relaxed", glundert Yates. "Ook het wedstrijdverloop speelde in onze kaart. De ontsnapping was niet groot en kwam snel tot stand. Dat was het beste voor onze ploeg. De finale met de sprintvoorbereiding is natuurlijk altijd een beetje stressen, maar we hebben het prima overleefd."

"Zowel zaterdag als zondag moeten de klassementsmannen zich weer tonen", aldus Yates. "Veel zal afhangen van de start van die etappes. Rijdt er weer een grote groep weg die voor de dagzege strijdt of zullen de favorieten van het klassement het onder elkaar uitmaken? Of ik zelf iets probeer zal van mijn benen afhangen. Nu, als ik ver wil geraken deze Giro, dan zal ik bergop extra tijd moeten nemen op de goeie tijdrijders. Zestien seconden op Tom Dumoulin is niet veel. Er is nog werk aan de winkel."

Ireland wins its first stage at the Giro for the first time since 1987, when Stephen Roche won in Saint Vincent | L'Irlanda vince la prima tappa al Giro dal 1987 quando Stephen Roche vinse a Saint Vincent #Giro101 pic.twitter.com/U6PhEgjg0K Giro d'Italia(@ giroditalia) link

YESS!!!! He did it!!! @Sammmy_Be wins stage 7 @giroditalia pic.twitter.com/KygAYr8mMq BORA – hansgrohe(@ BORAhansgrohe) link