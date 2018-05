Froome likt zijn wonden op de rustdag: "De Giro is een combinatie van klassiekers" MDB & DNR

14 mei 2018

12u36 2 Giro Op een rustdag in een grote wielerronde krijgt Chris Froome normaal gezien vragen over hoe hij zijn leiderstrui wil verdedigen. Niet zo vandaag op de tweede rustdag van de Giro. De Brit met Keniaanse roots moet namelijk een achterstand van 2' 27" weten weg te werken in de Ronde van Italië.

De kopman van Team Sky begon allerminst voortvarend aan zijn Giro. Nog voor hij zijn eerste kilometers aflegde, smakte Froome al tegen de grond. Een valpartij die hij nog steeds met zich meesleurt. "Het was zonder twijfel een zware start voor mij. Sinds de crash in Jerusalem werd ik in het nadeel gedrongen. Dat kon iedereen wel zien. Het is niet de positie die ik gewoon ben, maar het is nog vroeg in de koers. We zijn nog niet eens halfweg. Ik ben nog altijd gemotiveerd. Mijn lichaam heeft wat slagen gekregen. Sinds mijn val was ik mezelf niet meer. Aan mijn rechterzijde voel ik nog pijn en het is allemaal wat ongebalanceerd. Mijn linkerkant moet nu wat harder werken. Ik herstel en probeer weer terug in de koers te geraken."

Dat is nodig, want Froome heeft dus werk voor de boeg. Simon Yates voert na de eerste week de leiding aan in het algemene klassement. "Hij verzorgt zichzelf heel goed. Hij kan goed omgaan met de druk en heeft een goed team rond hem. En Esteban Chaves (zijn ploegmaat bij Mitchelton - Scott) staat zelfs nog tweede. Het is een droomscenario voor hen. Hij liet al vroeg in het seizoen een goede vorm zien en ik denk niet dat iemand hem opwierp als de concurrent hoe hij zich nu toont. Of ik de tweelingbroers Adam en Simon makkelijk uit elkaar kan houden? Eerlijk, ik vind het moeilijk. Soms moet ik echt goed kijken."

Uiteraard ligt de focus van Froome nog steeds op de Ronde van Frankrijk. "We hebben ons heel hard gefocust op de Tour de France. Zoals ik al zei, de Giro is iets helemaal anders. Het is veel moeilijker om te voorspellen en ook explosiever. Voor mij is het een grote ronde die een combinatie is van klassiekers. Dat gedeelte maakt de Giro ook zo opwindend. Het is mooi voor de fans, maar brutaal voor de renners."