Froome gaat straks met derde eindzege op rij Merckx en Hinault achterna DMM

26 mei 2018

17u03 0 Giro Op de slotrit in Rome na is de Giro gereden. Ondanks een verrassend verloop is de eindzege morgen zonder ongelukken weggelegd voor Chris Froome. De 33-jarige Brit fietst zich met een derde opeenvolgende zege in een grote wielerronde recht de geschiedenisboeken in.

De Ronde van Frankrijk 2017. De Ronde van Spanje 2017 en nu de Ronde van Italië 2018. De derde opeenvolgende eindzege in een grote wielerronde is binnen voor Chris Froome. De Brit van Team Sky gaat met zijn huzarenstukje twee 'seigneurs' van de wielersport achterna. Enkel Eddy Merckx en Bernard Hinault slaagden er eerder in om drie grote wielerrondes na elkaar te winnen.

Hinault vervolledigde zijn klavertje drie in het voorjaar van 1983. De 'Das' won zoals toen gebruikelijk was de Ronde van Spanje net na het klassieke wielervoorjaar. Met ook nog eens de dubbel Giro-Tour in 1982 op zak was het voor Hinault de derde opeenvolgende eindzege in een grote wielerronde.

Straffer kan uiteraard nog altijd en dan moeten we niet toevallig op het palmares van Eddy Merckx gaan kijken. De 'Kannibaal' slaagde in 1972-1973 zelfs in een 'quadruple'. Merckx won met de Giro 1972, de Tour 1972, de Vuelta 1973 en de Giro 1973 vier grote wielerrondes na elkaar. Meteen een nieuw doel dus voor Froome die mits een eindzege in de komende Ronde van Frankrijk hélemaal in de voetsporen van Merckx kan treden. Straks een vijfde Tour-zege én een vierde grote wielerronde op rij? Challenge accepted.