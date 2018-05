Finishen op de hoogste vulkaan van het Europese continent, in het verleden werd de Giro er vooral níet verloren DMM

10 mei 2018

12u13 0 Giro Vandaag is het menens in de Giro. Het peloton trekt op Hemelvaartsdag naar de hoogste vulkaan op het Europese continent. "Het wordt een explosieve rit naar de Etna", liet Chris Froome zich gisteren ontvallen. Hoog tijd om de finish op de vulkaan in Sicilië even onder de loep te nemen.

De Etna in cijfers

- De Giro doet de Etna voor de vijfde keer in zijn geschiedenis aan. Daarbij wil verschillende varianten van de klim. Zo trok het peloton in 2011 tot Refugio Sapienza. Vandaag komen de renners over de meet bij het Osservatorio Astrofisico.

- De klim die de renners vandaag voor de wielen krijgen geschoven is 15 kilometer lang en heeft een maximaal stijgingspercentage van 15%. Verder verloopt de tocht naar Osservatorio Astrofisico in trapjes. Vooral de stroken op 10 kilometer en 5 kilometer van de aankomst springen in het oog. Het gemiddeld stijgingspercentage ligt tussen 6 en 7%.

De Etna in de geschiedenis

1967: Ruim vijftig jaar geleden trok de Ronde van Italië voor het eerst over de Etna. Niet eindwinnaar Felice Gimondi, maar Franco Bitossi deed toen de beste zaak op de vulkaan. Bitossi, winnaar van 20 ritten in de Giro, stond niet echt bekend als de beste klimmer van het peloton, maar zou in 1967 toch de zevende rit op de Etna winnen. Felice Gimondi was echter wel bij de pinken. De Italiaan zou 26 tellen na zijn landgenoot over de meet komen. Gimondi won er zijn eerste Giro niet mee, maar zou hem op de Etna zeker ook niet verliezen.

1989: Eenzelfde verhaal 22 jaar later op de Etna. Toen won de relatief onbekende Portugees Acacia da Silva de rit op Sicilië. Latere roze trui Laurent Fignon finishte in de tweede etappe van die Giro in hetzelfde groepje en zou bovenop de vulkaan dus allesbehalve tijd verliezen.

2011: In de negende rit van de Ronde van Italië zeven jaar geleden was de Etna wél beslissend voor de eindzege. Niemand minder dan Alberto Contador dynamiteerde de wedstrijd door op de vulkaan voor José Rujano naar de zege te rijden. 'El Pistolero' greep het roze op de Etna en zou dat niet meer afgeven tot hij na de Giro zijn eindwinst en de daarbijhorende ritzeges zou kwijtspelen door zijn clenbuterol-perikelen.

2017: Vorig jaar was het dan weer opnieuw een ietwat verrassende Jan Polanc die op de flanken van de Etna zegevierde. De relatief onbekende Sloveen van UAE anticipeerde met een lange aanval op het geweld van de favorieten. Alleen kwam dat geweld er uiteindelijk niet omdat iedereen te druk bezig was elkaar te beloeren. Dumoulin en co finishten samen op een halve minuut van Polanc. Opnieuw werd de Giro niet gewonnen op de vulkaan, maar voor heel wat favorieten zeker ook niet verloren. Vandaag eenzelfde devies? Afspraak omstreeks 17u.

Meer over Etna

sport

wielersport

sportdiscipline

wegwielrennen

Giro