Fair play in de Giro: Ploegleider Movistar bezorgde renner Jumbo-Visma reservefiets én paste zelfs schoenplaatjes aan

28 mei 2019

11u18

Bijzonder verhaal uit Italië: in de 15de rit van de Giro hielp Max Sciandri, ploegleider van Movistar, Antwan Tolhoek uit de nood. De Italiaan bezorgde de renner van Jumbo-Visma een fiets van de Spaanse ploeg én paste zelfs Tolhoeks schoenplaatjes aan. Een knap staaltje van sportiviteit.

Het was op een twintigtal kilometers van het einde dat Primoz Roglic met pech moest afrekenen. De ploegwagen van Jumbo-Visma moest van te ver komen, dus hielp Tolhoek zijn kopman verder door zijn fiets af te staan. Maar zo zat de Nederlander zelf zonder fiets, want de ploegleiding met zijn reservefiets was niet in de buurt. Max Sciandri kon het niet over zijn hart krijgen om de renner van Jumbo-Visma voorbij te rijden en gaf hem zowaar een fiets van Movistar. De hulp van Sciandri kende geen limieten: doordat de schoenplaatjes van Tolhoek niet pasten op de pedalen van de Movistar-fiets, moest Sciandri ook de ‘trappers’ nog eens vervangen.

Een bijzonder staaltje van fair play van Sciandri, want Movistar en Jumbo-Visma zijn in deze Giro rechtstreekse concurrenten. Met Carapaz en Roglic hebben ze respectievelijk de nummers één en twee van het klassement in hun rangen. Het is niet de eerste keer dat een mooi verhaal van sportiviteit in de Ronde van Italië de kop opsteekt, maar dat wordt niet altijd beloond, leert het verleden ons. In 2015 hielp Simon Clarke zijn landgenoot Richie Porte verder toen hij een lekke band had. Clarke (Orica-Greenedge) was geen ploegmakker van Porte (Team Sky), dus was de hulp tegen de reglementen. Het leverde beide Australiërs een boete van 200 Zwitserse Frank en een tijdsstraf van twee minuten op.