Exit van de topfavoriet: Geraint Thomas verlaat Giro na val over drinkbus

06 oktober 2020

11u49 1 Giro Geraint Thomas, vooraf de grote favoriet voor de eindzege in de Giro, verlaat met een kleine breuk in het bekken de Ronde van Italië. De kopman van Ineos kwam gisteren ongelukkig over een drinkbus ten val.

We've been sent footage of Thomas' crash by Scordia CT.



Very unfortunate with the bidon. #Giro pic.twitter.com/q41L679zP2 La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

Thomas kwam ten val in de neutrale zone, nog voor de officiële start was gegeven. Hij reed over een drinkbus en gleed een eind over het asfalt. “Thomas had onmiddellijk veel pijn”, aldus Matteo Tossato, de ploegleider bij Ineos Grenadiers. “Het leek in het begin van de wedstrijd beter te gaan, maar toen in de laatste vijftig kilometer de snelheid omhoog ging, werd de pijn weer erger.” Thomas verloor uiteindelijk meer dan elf minuten op de groep der favorieten.

Volgens de eerste medische tests was er geen sprake van breuken, maar nieuwe scans brachten nu een kleine breuk in het bekken aan het licht. Dus werd besloten om vandaag niet meer van start te gaan. “Mijn vorm was net zo goed of zelfs beter dan in het jaar van mijn Tourzege. Het is erg sneu dat het zo eindigt”, klonk het bij Thomas. “Ik wilde vandaag wel starten, maar ik voelde ook wel dat er iets niet pluis was. Dat er een breukje is, maakt de beslissing iets eenvoudiger, want ik wil niet meer schade oplopen.”

