Einde aan speculatie: Chris Froome gaat met Giro-deelname vol voor derde grote wielerronde op rij Dries Mombert

Het was al weken voer voor speculatie, maar op de presentatie van de 101ste Ronde van Italië is het dan toch bekendgemaakt: Chris Froome rijdt de Giro. De Brit van Team Sky waagt zich volgend jaar aan de dubbel en gaat op die manier vol voor een derde eindwinst op rij in een grote wielerronde.

Chris Froome heeft een afspraak met de geschiedenis. De viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk gaat met zijn deelname aan de Ronde van Italië vol voor de dubbel Giro-Tour. De laatste renner die daar succesvol in slaagde was Marco Pantani in 1998. Als Froome bovendien in zijn opzet slaagt, dan wordt hij naast Bernard Hinault en Eddy Merckx de enige die drie grote wielerrondes op rij kon winnen.

Zo ver is het nu wel nog niet, want eerst moet Froome de 101ste Giro uit de wielergeschiedenis tot een goed einde brengen. Met amper tijdritkilometers, acht aankomsten bergop en een start in Jeruzalem belooft het volgend jaar in mei alvast te gaan knetteren. De motivatie is er in elk geval niet minder op bij Froome: "Ik ben blij om eindelijk ook eens te doen wat sommige mensen niet van mij verwachten. Het is een nieuw doel om te zien of ik zoiets speciaals wel aankan. Daarnaast is het ook een mooie uitdaging voor mezelf én het team om drie grote wielerrondes op rij te winnen."

"Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat mijn carrière in Italië is begonnen. Althans, zo voel ik het aan. Ik heb er drie jaar geleefd aan het begin van mijn wielerloopbaan. De kans om terug te keren naar de Giro kon ik niet laten liggen. De cirkel is op die manier een beetje rond voor mij."

"We hebben dit met de ploeg voorzichtig gepland. Er zijn veel gesprekken over gegaan, want we weten dat dit een unieke prestatie zou zijn in het moderne wielrennen. Ik heb er vertrouwen in dat het kan lukken. Bovendien is er een weekje extra in de kalender gekomen tussen de Giro en de Tour. Dat betekent een langere herstelperiode en dat maakt het ook allemaal iets haalbaarder."

Yes, I am racing the 2018 @giroditalia 😊🇮🇹 @TeamSky #Giro101 💖 Chris Froome(@ chrisfroome) link

A surprise from @chrisfroome: «I looking forward to see you all at #Giro10» | Una sorpresa da @chrisfroome: «Non vedo l'ora di vedervi tutti al #Giro101».#Giro101 pic.twitter.com/FbGyFpQiXB Giro d'Italia(@ giroditalia) link