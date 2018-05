Een kus van zijn verloofde en de roze trui. Kan het nog mooier voor Tom Dumoulin? "Dit is alles wat ik maar kon wensen" MDB

04 mei 2018

16u23

Bron: Eurosport 0 Giro Meteen op de eerste dag de roze trui binnen halen en Chris Froome al 37 seconden aansmeren. Als statement kan dat tellen hoor, Tom Dumoulin. De Nederlandse titelverdediger in de Giro was dan ook meer dan tevreden na zijn zege in de openingstijdrit.

"De laatste dagen wist ik dat ik me goed voelde. Dit is perfect. Het is alles wat ik maar kon wensen. Ik win en neem tijd op de klassementsrenners. Het is de perfecte start voor mij en het team." Niet onlogisch dus dat Dumoulin met een kamerbrede glimlach voor de camera stond. De kopman van Sunweb zet nu op de eerste dag van de Ronde van Italië de andere klassementsrenners onder druk. Chris Froome moet nu al 37 seconden goedmaken op zijn grote uitdager.

Toch lijken ze bij Sunweb niet meteen van plan om die felbegeerde roze trui van begin tot einde te verdedigen. "We zullen zien. We zijn niet van plan om de roze trui de komende dagen elke dag te verdedigen", vertelde Dumoulin. "De Giro is nog lang. Het is mooi dat we de trui nu hebben, maar het is moeilijk om die ook drie weken lang te houden. We zullen wel zien wat we er mee doen."

Het parcours leek ook op het lijf geschreven van de wereldkampioen tijdrijden. Met het rugnummer 1 opgespeld scheurde Dumoulin door de bochten. "Dit parcours was perfect voor mij. Het is heel technisch en in de bochten voel ik me goed op mijn tijdritfiets. Het was vol gas, dan weer recupereren en dan weer vol gas. Dat is perfect voor mij." Als klap op de vuurpijl kreeg Dumoulin er ook nog eens een kus van zijn vriendin Thanee van Hulst bovenop. Kan het nog mooier voor de Nederlander? Toch wel, straks in Rome opnieuw pronken met de roze trui.