Eddy Merckx wikt en weegt de kansen van Dumoulin: "Hij heeft geen ploeg, Froome wel" Bart Audoore

26 mei 2018

09u34 0 Giro Nog één bergetappe krijgen de renners vandaag in de Giro voorgeschoteld. Na het vuurwerk van gisteren valt het echter af te wachten of we ook nu nog vuurwerk krijgen. Enkele prominenten wikken en wegen de kansen van Tom Dumoulin die 40 seconden moet goedmaken op Chris Froome.

Eddy Merckx "Froome heeft een ploeg, Dumoulin niet"

"Ik denk dat Froome het haalt. De Brit heeft gisteren een geweldige inspanning geleverd - dat was een heel knap nummer en heel mooie koers - maar Dumoulin heeft in de achtervolging niet minder energie verbruikt. Volgens mij is de Nederlander moe, én hij staat alleen. Dumoulin heeft geen ploeg, Froome wel. Sky was gisteren heel sterk. Dat laatste gaat volgens mij veel bepalen."

Johan De Muynck "Dumoulin heeft geen bondgenoten"

"Met de ervaring en de ploeg die hij heeft, geef ik het voordeel aan Froome. Ik denk dat de strijd om het podium en de nevenklassementen ook in zijn voordeel gaan spelen. Je zag gisteren toch ook dat niemand Dumoulin wilde helpen omdat iedereen zijn eigen belang heeft. Dumoulin zal het vandaag ook zonder bondgenoten moeten doen. Man tegen man is het mooist, maar in zijn geval betekent dat wel dat hij in het nadeel is, want Froome toonde gisteren dat hij de beste is."

José De Cauwer "Is recuperatie bij Froome al top?"

"Volgens mij maakt het niet uit wie nog een ploeg heeft en wie niet. We zijn de voorlaatste dag van de Giro, we krijgen een rit van meer dan 200 kilometer met opnieuw drie zware beklimmingen: wie nog het frist is, zal het halen. Froome heeft natuurlijk de beste papieren. De enige bedenking die ik nog heb, en waar Dumoulin zich moet aan optrekken, is dat Froome de dag na zijn ritzege op de Zoncolan ook een dip kende. Misschien is hij nog niet helemaal top en is zijn recuperatie nog wat minder."