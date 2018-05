Dumoulin ziet Froome uitlopen: "Die ploegmaat van Pinot daalde als een oma" Nico Dick

26 mei 2018

08u41 0 Giro Wat een pech voor Tom Dumoulin. Dan knok je meer dan tweeënhalve week tegen Simon Yates, net op de dag dat de rozetruidrager kraakt en je de leidersplaats voor het grijpen hebt, komt een imposante Chris Froome op de proppen. De Nederlands-Limburger was ontgoocheld, maar net als altijd eerlijk in zijn analyse.

"Froome was indrukwekkend. Zijn tempo lag gewoon te hoog. Had ik een mindere dag? Nee, absoluut niet, ik was zelfs goed in orde. Maar de Brit stak er met kop en schouders bovenuit."

Opmerkelijk, Dumoulin was niet geschrokken van Froomes plan. "Ik wist dat hij vandaag van ver in de aanval zou trekken. Dat hij dat ook zou volhouden tot aan de finish, is uiteraard nog iets anders."

Eén foutje heeft Dumoulin naar eigen zeggen gemaakt. "In de afdaling heb ik tot twee keer beslist om op Reichenbach (ploegmaat van Thibaut Pinot, red.) te wachten. Hij kon een belangrijke steun in de achtervolging zijn. Dat is achteraf een verkeerde keuze gebleken. Die Reichenbach daalde immers als een oude oma, terwijl ik zelf even goed daal als Froome. Ik had het daar beter op mijn eentje gedaan, dan was hij wellicht iets minder ver uitgelopen. Nu ja, dat is praat voor de vaak."

Dat hij geen medewerking kreeg van Miguel Angel Lopez en Richard Carapaz, kon Dumoulin wel plaatsen. "Iedereen rijdt zijn eigen wedstrijd. Ik besefte voor de start al dat ik het werk vooral zelf zou moeten opknappen. Dat zij niet meewerken, is hun keuze."

De Nederlander staat, met nog één bergrit te gaan, veertig seconden in het krijt tegenover Froome. "Ik heb altijd gezegd dat ik zou blijven vechten tot in Rome. Het wordt moeilijk, maar vandaag is nog eens duidelijk geworden dat verrassingen in deze Giro mogelijk zijn..." Benieuwd wat er vandaag nog allemaal gebeurt.