Dumoulin voorspelde aanval die Froome de Giro-zege opleverde al voor de rit in de ploegbus: "Dit zal er gebeuren..." Mike De Beck

29 mei 2018

19u00

Bron: Sunweb 0 Giro Anders dan vorig jaar werd het nu net niet voor Tom Dumoulin in de Giro. De Nederlandse rondehoop strandde op een tweede plek na Chris Froome. Maar hoe keek de winnaar van 2017 zelf naar die moordende etappes van een slopende Ronde van Italië? Zijn team Sunweb nam ons als een vlieg op de muur mee op de massagetafel en zelfs in de ploegbus waar Dumoulin de putsch van Froome al voor de etappe met de Colle delle Finestre zag aankomen. "Sky zal op de Finestre een verschroeiend tempo opleggen."

In de laatste week van de Giro kregen de renners nog een bijzonder lastig drieluik voorgeschoteld. Drie bergetappes waarbij het zwaartepunt afgelopen vrijdag op de Colle delle Finestre lag. De dag voordien wist Dumoulin nog wat tijd goed te maken op de toenmalige leider Simon Yates. Meteen na die rit wist Dumoulin dat er hem nog een grote uitdaging te wachten stond. "We moeten zoveel mogelijk mensen mee hebben in de ontsnapping", vertelde hij op de massagetafel. "Op de Finestre gaat het ontploffen. Sky gaat daar alles uit elkaar trekken. Als je niet sterk genoeg bent, dan moet je slimmer zijn dan de rest. Mitchelton - Scott en Sky moeten elkaar kapot rijden en dan moeten wij daar van profiteren. Het wordt pompen of verzuipen."

"Froome zal een paar kilometer voor de top aanvallen"

Een dag later legde Dumoulin aan zijn ploegmakkers het plan van Sky uit. Net voor die koninginnenrit. "Froome zal al aanvallen op de Finestre. Zeker weten. Dit is wat er zal gebeuren : Sky zal mannetjes meesturen in de ontsnapping. Poels zal een verschroeiend tempo opleggen op de Finestre en Froome valt een paar kilometer voor de top aan om naar de kopgroep te gaan. Dat zal er gebeuren. Ik ben er 100 procent zeker van", gaf hij mee. Een voorspelling die in de negentiende etappe ook werkelijkheid werd. Sky legde inderdaad een verschroeiend tempo op en Chris Froome plaatste zoals voorspeld door Dumoulin een aanval. Alleen was dat al op 80 kilometer van de streep en zette hij zo een solo op waarna de kopman van Sky zelfs de leiderstrui overnam. Dumoulin verloor die dag uiteindelijk 3’ 23” op Froome. "Ik ben heel, heel moe. Het waren drie vreselijk zware weken"zei Dumoulin.

Vervaeke: "Een van de moeilijkste momenten uit mijn carrière"

In diezelfde rit moest Louis Vervaeke, ploegmaat van Dumoulin bij Sunweb, er de brui aan geven. "Ik moest opgeven. Helaas, want ik had enorm gehoopt hier te kunnen finishen. Het was een van de moeilijkste momenten uit mijn carrière. Ik liet het team in de steek, vond ik. Ik had zo graag opnieuw de roze trui gepakt met het team. Nu ben ik dus enorm ontgoocheld, maar ik kijk ernaar uit om nieuwe doelen te stellen en een goed seizoen te rijden."

Dumoulin: "Kunnen enkele renners 450 à 500 Watt trappen in de finale?"

Zaterdag kreeg Dumoulin dan nog een laatste kans om 40 seconden goed te maken op leider Froome. Dat moest dan wel gebeuren op de slotklim in Cervinia. "Op dit moment voel ik me ronduit belabberd", sprak Dumoulin voor de rit in de ploegbus. "Ik ben bang voor vandaag. Dat kan ik wel zeggen. Maar als mijn benen wonder boven wonder toch goed genoeg zijn om meer te doen dan enkel te volgen, dan ga ik er voluit voor op tien kilometer van de streep. Daarvoor zou het goed zijn als er een paar renners gewoon een heel stevig tempo erin houden, 450 à 500 Watt ongeveer." Waarna Tom Dumoulin eens rondkeek naar zijn teammaats die plots in lachen uitbarstten. “Je vraagt nogal wat”, klonk het. "450 à 500 Watt, dat is geen enkel probleem."

Wat Dumoulin ook probeerde in de laatste bergetappe, het lukte hem niet om de roze leiderstrui over te nemen van Froome. De Keniaanse Brit schreef zo zijn eerste eindzege in de Giro op zijn naam. Na zijn zege van vorig jaar moest Dumoulin dus tevreden zijn met een tweede plek.