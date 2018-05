Dumoulin snoeihard (en eerlijk) na nieuw tijdverlies: "Door het gelul van die andere vier verlies ik vandaag meer tijd, maar goed, dat is koers" DMM en DNR

20 mei 2018

17u51 0 Giro Voor Tom Dumoulin was het een zware tocht op weg naar Sappada. De titelverdediger zag uitdager Simon Yates in z'n roze trui steeds verder wegrijden. "Ik heb er geen seconde over nagedacht om hem te volgen. Hij ging zo hard. Niet normaal."

Een harde noot om kraken vandaag voor Tom Dumoulin en dat liet de kopman van Team Sunweb ook na de aankomst van de vijftiende rit in de Giro blijken. Dumoulin gaf zoals steeds zijn eerlijke mening voor de micro van NOS en de camera van onze man in Italië. "Yates zegt dat ik het gat van ruim twee minuten in de tijdrit kan dichten? Het kan me op dit moment geen hol schelen. Ik ben helemaal kapot, hoor. Ik ben zó diep gegaan op de klim waar Yates ging om bij de vier anderen (Pinot, Pozzovivo, Lopez en Carapaz) te blijven."

"Ach, uiteindelijk maakte het geen flikker uit, want we zaten in de achtervolging toch maar wat te kloten. Ik denk dat ik op mijn eentje veel minder tijd had verloren. Door het gepruts van die andere vier verlies ik vandaag gewoon meer tijd. Pinot heeft nog even meegewerkt. Pozzovivo deed een paar laffe beurtjes, maar dat was het dan. Nu, ik snap ze wel. Dat is koers en dat maakt de wedstrijd mooi."

"Heb geen fractie gedacht om Yates te volgen"

"Het was mijn taak om me aan die tactiek aan te passen en dat heb ik ook goed gedaan. Toen ze om beurten gingen demarreren, heb ik gewoon mijn tijdritje gereden. Zo kon ik ze in de laatste rechte lijn wel weer bijbenen, maar aan Yates was er vandaag niets te doen. Hij was veruit de sterkste."

"Hij schoot zo hard weg. Echt niet normaal. Het is geen fractie in mij opgekomen om hem te volgen, hoor. Om de Giro nog te winnen moet er al iets geks gebeuren voor mij. Ik heb altijd gezegd dat ik zou blijven vechten en dat ga ik zeker wel doen. Eerst de rustdag en daarna zien we wel."

Ploegleider: "Je bent maar zo goed als de tegenstand het toelaat en die is héél sterk"

Ook Sunweb-ploegleider Van Dongen was na afloop eerlijk in zijn analyse. "Yates is bergop duidelijk de sterkste. Hij rijdt solo naar de finish en loopt daarbij steeds verder weg. De eindzege wordt moeilijk, maar we liggen met Tom wel op podiumkoers. Dat is goed, ook al ziet het er niet naar uit dat Yates nog een mindere dag zal kennen. We moeten redelijk blijven, hé. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, dat is koers. Maar deze Yates is héél sterk. Tom is in elk geval op niveau. Hij is zeker niet slechter dan vorig jaar. Je bent helaas maar zo goed als de tegenstand het toelaat en die is nu eenmaal sterker."

Ook over het weinig gestroomlijnde tempo in de achtervolgende groep op Yates deed Van Dongen zijn zegje. "Je hebt verschillende belangen. Tom en Pinot rijden voor hun klassement en de rest hoopt met het oog op de tijdrit wat tijd te pakken op Tom. Dat zorgt voor onenigheid. Ik had een beetje het gevoel dat ze Tom in de laatste kilometers wilden slachten. Hij plooide wel, maar brak gelukkig niet."