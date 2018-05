Dumoulin raakt roze na één dag kwijt: "Misschien maar beter zo" Redactie

05 mei 2018

17u43

Bron: AD 0 Giro Tom Dumoulin is zijn roze trui in de Giro al na één dag kwijt. Rohan Dennis, die gisteren tweede werd in de tijdrit, won op weg naar Tel Aviv de tussensprint en pakte zo drie bonificatieseconden, net genoeg om de Nederlander uit de leiderstrui te rijden.

Dumoulin zal niet slechter slapen door het verlies van zijn roze trui. Hij haalt daardoor de druk weg bij zijn ploeg Sunweb, die het controleren van de koers vanaf morgen kan overlaten aan de BMC-ploeg van Dennis.

"Het is op zich niet verkeerd zo", analyseerde Dumoulin nuchter direct na de finish. "Een extra roze trui in de kast is natuurlijk altijd leuk, maar gezien de drie weken die nog gaan komen is het misschien maar beter zo."

Voor de Nederlandse titelverdediger blijft de teller dus voorlopig staan op zeventien dagen in het roze. Hij droeg 'la maglia rosa' in de Giro van 2016, 2017 en 2018.

Dumoulin zakt in het klassement naar de tweede plaats, één seconde achter Dennis. Morgen staat de laatste etappe van het Israëlische drieluik op het programma.