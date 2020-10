Dit zijn de Giro-favorieten van Johan Museeuw

Sven Van Londersele

02 oktober 2020

08u45 2 Gouden Giro De laatste rechte lijn richting Ronde van Italië is ingezet. Zaterdag start de strijd om de roze trui met een tijdrit op Sicilië en trapt ook de De laatste rechte lijn richting Ronde van Italië is ingezet. Zaterdag start de strijd om de roze trui met een tijdrit op Sicilië en trapt ook de Gouden Giro af. Welke renners kunnen de komende 3 weken verrassen en jou cruciale punten bezorgen in de strijd om de prijzen? Johan Museeuw geeft het antwoord.

De favorieten voor de Giro zijn intussen wel gekend. Geraint Thomas, Simon Yates, Vincenzo Nibali, Steven Kruijswijk en Jakob Fuglsang lijken de voornaamste kandidaten om straks in de roze trui op het podium te staan. In de strijd om de puntentrui vallen de namen van Peter Sagan, Michael Matthews, Arnaud Démare, Fernando Gaviria en Elia Viviani dan weer het vaakst.

Maar succesvol zijn in de Gouden Giro, dat doe je natuurlijk niet alleen met grote namen. Die paar minder bekende renners, weloverwogen jokers, jouw ‘dark horses’. Zij maken het verschil. Zit je echter nog met de handen in het haar om je selectie te vervolledigen? Ex-renner en analist Johan Museeuw helpt je een handje en noemt 5 renners die deze Giro wel eens kunnen verrassen, doorbreken of etappewinst boeken.

Zelf meerijden met de Giro? Maak een ploeg aan op goudenspelen.be en spurt mee naar de finish.

1. Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step, 18 miljoen*)

De ‘duurste’ renner in Museeuws rijtje, maar staat met een kostprijs van 18 miljoen nog steeds in de middenmoot. Masnada werd recent zesde in de Tirreno en was derde in het bergklassement van de Dauphiné. “Masnada is nog een relatief jonge renner van The Wolfpack die, bij afwezigheid van Remco Evenepoel, wel eens volop zijn eigen kans zou kunnen mogen gaan”, aldus Museeuw. “Normaal zou bij Deceuninck-Quick-Step alles in het teken staan van Remco, maar dat is na zijn spijtige crash in Lombardije natuurlijk niet meer het geval. Nu de absolute kopman er niet is, zal de ploeg op een andere manier koersen. Zeker de Italianen van Deceuninck, dus ook Davide Ballerini, zullen zich in de kijker willen rijden. Het is een unieke kans voor die gasten om mooie resultaten te boeken, bovendien in hun thuisland. Aan motivatie geen gebrek.”

Wil je Fausto zelf in je ploeg? Stel jouw selectie samen op goudengiro.be

2. Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott, 15 miljoen*)

Bij de Australische ploeg draait alles natuurlijk om kopman Simon Yates, die zijn gemiste Giro-eindzege van twee jaar geleden maar wat graag wil rechtzetten. Toch ziet Johan Museeuw ook mogelijkheden voor de jonge Australiër van 24 jaar. “Lucas Hamilton is iemand die zeker de top-15 of top-20 kan halen. Maar als straks Simon Yates faalt - wat in het verleden nog gebeurd is - liggen er wel mogelijkheden voor Hamilton. Mitchelton-Scott heeft de luxe dat het zich eventueel kan heroriënteren. Een renner als Hamilton kan ook zijn slag slaan in één etappe. Hem moet je dus zeker durven selecteren in jouw Gouden Giro-ploeg.” De Australiër won bovendien al de vierde etappe in de jongste Tirreno. Hij haalde het toen nipt van... Fausto Masnada.

3. Chad Haga (Sunweb, 10 miljoen*)

Al een meer ervaren renner onder Museeuws ‘dark horses’, maar wel een ervaren tijdrijder. Haga (32) is geen topfavoriet voor het werk tegen de klok, die eer valt mannen als Ganna, Dennis en Campenaerts te beurt. Toch zullen er kansen liggen voor de Amerikaan. Haga won vorig jaar bijvoorbeeld al de slottijdrit in de Giro, vóór Campenaerts en De Gendt. “Sunweb zit sinds de Tour in een heel goede flow en daarom verwacht ik dat het team ook sterk zal zijn in Italië”, vertelt Museeuw. “De drie tijdritten maken dat specialisten als Haga veel kansen zullen krijgen en naar die momenten zullen toeleven. De Amerikaan finisht regelmatig in de top-15 tegen de klok, dus hij is zeker de investering waard.”

Wil jij ook winnen? Stel je selectie samen op goudengiro.be

4. Manuele Boaro (Astana, 8 miljoen*)

Ook Astana zal straks op Sicilië starten met één doel: kopman Jakob Fuglsang in de roze trui naar Milaan brengen. Toch kunnen enkele vrijbuiters, zoals Manuele Boaro (33), ook hun kans krijgen volgens Johan Museeuw. “Opnieuw een Italiaan, die wil zich voor eigen volk logischerwijs bewijzen”, weet hij. “Als Boaro de nodige vrijheid krijgt om mee te gaan in ontsnappingen, kan hij ver geraken en zelfs meedingen naar etappewinst. In de Italiaanse koersen van eerder dit seizoen kon Boaro mij zeker bekoren. Bovendien is hij ook een prima tijdrijder", is Museeuw vol lof.

5.Renner van Bardiani-CSF (3-4 miljoen*)

Nog één renner nodig voor jouw Gouden Giro-ploeg, maar slechts enkele miljoenen over? Het is een herkenbaar probleem. Johan Museeuw biedt in dat geval een opvallende oplossing. “Een uitsmijter. Waarom geen renner van een procontinentale, lokale ploeg als Bardiani-CSF selecteren? Het is een ploeg die zich in de Giro extra in de kijker wil rijden en in haast elke etappe een mannetje mee zal sturen in de ontsnapping. Als zo'n vlucht het tot het einde uitzingt, zit er zelfs een mooi resultaat in, wat voor extra punten zorgt.”

Leg jij dankzij de ‘dark horses’ van Johan Museeuw de laatste hand aan jouw Gouden Giro-ploeg? Stel voor zaterdag 3 oktober (12u) op goudengiro.be jouw team samen en maak kans op de hoofdprijs van € 5.000!

*Je krijgt een budget van 275 miljoen euro om 15 renners uit het Giro-peleton te selecteren.

Lees ook

Ex-wereldkampioen Pedersen sprint naar zege in BinckBank Tour, Philipsen tweede

Gilbert past voor klassiekers: “Heeft geen zin om met rugnummer één anoniem rond te rijden in Roubaix”

Jasper Philipsen stilaan klaar voor volgende stap in zijn carrière: “Van winnen een constante maken”