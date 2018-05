Dit krijgen de renners in de Giro nog voor de wielen: 50 kilometer klimmen en stroken van 15 procent MDB

26 mei 2018

10u49 0 Giro Wie dacht dat het na de slopende etappe van gisteren in de Giro gedaan was met klimmen, komt vandaag bedrogen uit. Tussen Susa en Cervinia wagen de renners hun laatste kans om op te schuiven in het klassement. Kansen zijn er zeker en vast, want er staan liefst 50 klimkilometers op het programma.

Is Chris Froome voldoende hersteld van zijn uitspatting van gisteren of zakt hij net als Simon Yates plots door het ijs? Tom Dumoulin hoopt alvast op dat laatste. De Nederlander en nummer twee in het klassement moet namelijk 40 seconden goedmaken op de nieuwe drager van de roze trui. Vandaag krijgt de renner van Sunweb nog één kans om de rollen om te keren.

Col Tsecore

De aanvangsfase is naar Giro-normen redelijk vlak, maar na 130 kilometer doemt de Col Tsecore al op. De eerste van drie beklimmingen van eerste categorie en wellicht ook de zwaarste van de dag. Niet verwonderlijk als je het maximale stijgingspercentage van 15 procent er even bij neemt. Froome, Dumoulin en co. zetten zich op de zestien kilometer lange klim aan een gemiddeld stijginspercentage van 7,7 procent maar beter schrap.

Col de Saint-Pantaléon

Lang kunnen de renners echter niet recupereren, want 23 kilometer later volgt een nieuwe lastige karwei. Met de Col de Saint-Pantaléon ligt de volgende klim al te wachten. Net als de Tsecore ook eentje van om en bij de zestien kilometer lang en een gemiddeld stijginspercentage van 7,2 procent. Aan de top valt er een prachtig zicht te bewonderen. Niet veel verder ligt de Marmore vallei namelijk en ook de Cascate delle Marmore is adembenemend. De renners zelf zullen er echter niet al te veel van kunnen genieten. Er moet namelijk gekoerst worden. En liefst attractief, naar het beeld van deze Giro.

Cervinia

Tien kilometer later hebben de renners opnieuw prijs, maar het einde is dan echt wel in zicht. In de laatste achttien kilometer van de rit wordt er naar Cervinia geklommen. Meteen ook de allerlaatste beklimming in deze Ronde van Italië, want morgen staat er enkel nog een vlakke etappe naar Milaan op het programma. Nog heel even doorbijten dus voor het grote pak op de klim met een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. In de laatste drie kilometer verdwijnt het venijn wat uit de staart op de slotklim. Wel moeten de renners in de laatste zes kilometer nog door twee tunnels. Doet Chris Froome daar het licht helemaal uit of kan Tom Dumoulin nog verrassen?